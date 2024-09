Control d'armes blanques en l'Obert del Centre Històric de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida ha anunciat un extens dispositiu de seguretat per a l'Obert del Centre Històric de Lleida, que se celebrarà des de demà fins diumenge. En col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana comptarà amb una cinquantena d'efectius que realitzaran controls en els principals punts neuràlgics de la festa, posant especial èmfasi en la detecció d'armes blanques mitjançant l'ús de detectors de metalls. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va presidir ahir la reunió de coordinació del dispositiu.

Paral·lelament, la conselleria d'Interior ha elaborat un pla de reforç per prevenir i detectar més eficaçment la tinença d'armes blanques, així com per agilitzar i endurir les sancions corresponents. La consellera Núria Parlon va presentar aquest nou pla, que substituirà l'anterior anomenat "Daga", i que inclourà la realització de controls en zones de lleure, transport públic i proximitats d'escoles. En el marc d'aquests controls, es procedirà a l'escorcoll de ciutadans.

La seguretat és una prioritat per a les autoritats durant la celebració de l'Obert del Centre Històric, una festa que atrau a milers de visitants cada any. Amb la implementació d'aquest ampli dispositiu i el nou pla de reforç contra les armes blanques, la Paeria i la conselleria d'Interior busquen garantir un ambient festiu segur per a tots els assistents, alhora que envien un missatge contundent de tolerància zero envers la violència i les conductes incíviques.

Els ciutadans que planegen assistir a l'Obert del Centre Històric poden esperar una presència policial reforçada i controls exhaustius en els accessos i zones més concorregudes de la festa. Es recomana col·laborar amb les autoritats i evitar portar objectes que puguin ser considerats armes blanques per tal d'agilitzar els controls i garantir una experiència festiva segura i agradable per a tothom.