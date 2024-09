Educació vol millorar “l'infrafinançament” de la pública i la concertada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, es va comprometre ahir al Parlamenta abordar “l’infrafinançament” de l’escola pública, però també de la concertada, així com a tendir cap a l’“equiparació” del sistema. Va expressar també la voluntat d’avançar per arribar al 6% del PIB per a educació en un termini raonable. Va reconèixer que la pública necessita més diners, però va remarcar que la concertada, tal com va constatar la Sindicatura de Greuges, també necessita més finançament, per la qual cosa veu necessari continuar el camí marcat als pressupostos del 2023, quan es va augmentar la partida per a aquesta finalitat.

Així mateix, va fixar com a prioritat millorar els resultats educatius, però va indicar que “difícilment” es podran superar els dèficits actuals sense una mirada “a llarg termini”, per a la qual cosa va reclamar “grans consensos amb la comunitat educativa i els polítics”. També espera poder avançar en la gratuïtat d’I1 (primer curs d’escola bressol), malgrat que va precisar que no serà possible sense una millora del finançament. D’altra banda, va defensar que els alumnes han d’assolir competències en totes les llengües oficials, però tenint en compte que el català “no és una més”. Niubó va reiterar que un altre dels objectius és acabar el procés d’inscripció en FP al juliol, perquè no torni a passar que el curs comenci sense que alumnes sàpiguen si tenen plaça. També va defensar ajustar l’oferta formativa a les necessitats del teixit productiu i dels territoris. A més, va dir que actualment hi ha 937 mòduls prefabricats als centres (uns cinquanta a Lleida) i que fa quatre anys eren 1.006. D’altra banda, va situar “dins de la normalitat” que hi hagi un 2% de docents de baixa a l’inici del curs.