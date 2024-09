Més demolicions d'edificacions per a la nova estació d’autobusos de Lleida

Més demolicions per a la nova estació d’autobusos.Amado Forrolla

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una excavadora va enderrocar aquest dijous més edificacions a la vora de l’antiga farinaire La Meta, a l’entorn de la qual i als Docs la Generalitat construeix la nova estació d’autobusos de Lleida.

Els treballs per edificar aquest equipament van ser adjudicats a Copisa Constructora el desembre de l’any passat per un pressupost de 36,6 milions, finançats amb fons Next Generation.

El termini d’execució és de 22 mesos, de manera que la nova terminal de busos de la capital hauria d’estar llesta en el març del 2026. Tindrà 28 andanes, ocuparà una superfície d’11.600 metres quadrats i substituirà l’antiga, ubicada al carrer Saracíbar, que data dels anys seixanta i ha quedat obsoleta.

Les tasques arqueològiques al solar al costat de l’estació de trens han deixat al descobert diverses estructures de l’antic barri medieval de Sant Pau del Mercadal, que estan documentant tècnics de l’àrea municipal d’arqueologia. Operaris també treballen a l’interior de l’edifici dels Docs, així com en una finca a la part posterior de l’antiga farinera La Meta, a prop del carrer Comtes d’Urgell, per on la terminal de busos també tindrà accés.