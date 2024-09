Una veïna de l'Horta porta dos mesos sense rebre el correu

Una veïna de la partida de Malgovern de l’Horta ha denunciat que fa més de dos mesos que no rep correspondència i que, quan va anar a buscar-la a les oficines centrals de Correus a Lleida, no la tenien. “Fa des de mitjans de juliol que no rebo cap carta ni paquet de Correus malgrat que porto setmanes esperant que m’arribi tota la meua documentació, ja que a començaments d’estiu em van robar la cartera i encara no m’ha arribat res,”, lamenta Mercè Ruiz, la sorpresa de la qual va ser quan va descobrir que a les oficines de la companyia del carrer Segòvia tampoc tenien el seu correu.

“Ningú no sabia res de casa meua ni de la meua correspondència, per la qual cosa vaig presentar una queixa formal denunciant aquesta situació perquè em sembla totalment surrealista, una cosa és que no m’arribi el correu al dia, però una altra és que tardin més de dos mesos i quan la demani no sàpiguen on és”, critica la veïna, que lamenta que aquesta situació es deu a la falta de personal de Correus. “No tenen substituts, és així de simple, el que feia la meua partida deu estar de baixa o de vacances i aquestes coses no les cobreixen des de ja fa temps”, afirma.

Aquesta situació no afecta només Ruiz, ja que molts veïns de l’Horta pateixen demores importants a l’hora de rebre el correu, especialment a l’estiu. De fet, tal com va informar aquest diari, a mitjans de juliol feia tres setmanes que més d’un miler de veïns de l’Horta no rebien la correspondència perquè Correus no cobria les baixes dels seus carters. Un fet que també han denunciat sindicats com CCOO, que en el seu moment va assegurar que aquesta problemàtica afectava tota la província i que el dèficit de treballadors “és generalitzat, la situació és insostenible”. Aquest diari va intentar ahir contactar amb Correus per conèixer la seua versió i saber si prendrien mesures per revertir la situació, però no va rebre resposta.