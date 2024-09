Estrena del primer cotxe elèctric compartit per a personal de Paeria i UdL i la ciutadania

La ciutat de Lleida ja disposa del seu primer cotxe elèctric compartit, després del conveni firmat ahir per la Paeria, la Universitat de Lleida i la cooperativa sense ànim de lucre Sommobilitat, que proporciona el vehicle, un Renault Zoe, amb l’objectiu de promocionar la mobilitat sostenible. Tal com va avançar aquest diari, de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores estarà a disposició de la plantilla de les dos institucions per a desplaçaments laborals, i a la tarda i en cap de setmana, dels ciutadans que s’associïn a la cooperativa, donant-se d’alta a través de la seua app i pagant 10 euros. De fet, amb aquest pagament únic tindran accés a qualsevol del centenar de cotxes elèctrics que la cooperativa gestiona en altres ciutats, va indicar el president de Sommobilitat, Víctor Luna. Així mateix, va apuntar que si hi ha demanda a Lleida es dotarà el servei de més vehicles.

El vehicle es troba en un pàrquing de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) al carrer la Palma, punt des del qual sempre ha de partir i on s’ha de retornar. Paeria i UdL disposen d’una borsa d’hores d’ús de cotxe. La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va indicar que els funcionaris municipals poden utilitzar-lo de forma gratuïta, ja que s’incorpora a la flota de vehicles de l’ajuntament. Per contra, el personal de la UdL haurà de pagar al voltant de 2,5 euros l’hora i la universitat n’assumirà uns altres 2,5, per incentivar-ne l’ ús, va assenyalar el vicerector d’Infraestructures, Narciso Pastor.

El rector de la UdL, Jaume Puy, va defensar que les institucions han “de donar exemple” i contribuir a la reducció d’emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera. “Moltes coses es van fer pensant que el món era il·limitat i ara s’han de revisar. La joventut ha de treballar sobre aquestes problemàtiques i la universitat que els forma s’ha de posar al capdavant”, va argumentar. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va subratllar que l’ajuntament “no podria estar al marge d’aquesta iniciativa perquè la croada per avançar cap a una millor mobilitat és necessària”. Va remarcar també que les administracions “tenim una gran responsabilitat en aquest àmbit”. “Estem immersos en un nou pla de mobilitat sostenible i en la implantació d’una Zona de Baixes Emissions, i del disseny d’una xarxa de transport urbà col·lectius (busos) per ser més eficients i guanyar en temps i confort per a la ciutadania”, va afegir.