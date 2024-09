Comença la vacunació contra la grip i la covid-19 per a alguns col·lectius

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La vacunació contra la grip i la covid-19 a les residències, als majors de 80 anys i a les dones embarassades s'inicia aquest dilluns. Fonts de la conselleria de Salut han indicat que en aquesta primera fase també es prioritzaran aquelles persones que reben atenció domiciliària. La resta de població inclosa en les recomanacions, es vacunarà a partir de la segona quinzena del mes d'octubre. L'objectiu principal és la protecció dels col·lectius més vulnerables a patir compilacions relacionades amb aquests virus respiratoris, els quals augmenten la seva circulació especialment durant els mesos de tardor i hivern.

El Departament de Salut ha detallat que per aquesta primera fase, a Catalunya les vacunes contra la grip que s'utilitzaran són tetravalents i per la COVID-19 s'utilitzaran vacunes monovalents adaptades per fer front a la variant JN1.

A tot el territori català hi ha al voltant de 55.500 persones que viuen en residències per a persones grans i més de 900 residències. Es calcula que aquesta primera fase de la vacunació contra la grip i la covi-19 es desenvoluparà com habitualment, durant unes tres setmanes. La temporada 2023-24, es va arribar a una vacunació superior al 80% de la població que viu a residències per a la tercera edat.