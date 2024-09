A quins nadons i a on es vacuna contra la bronquiolitis?

La campanya de vacunació de nadons de menys de sis mesos contra el virus respiratori sincicial (VRS), que causa bronquiolitis, va arrancar ahir. Salut preveu distribuir 3.050 dosis d’anticossos monoclonal Nirsevimab a la regió sanitària de Lleida i 520 a l’Alt Pirineu i Aran (65.000 a tot Catalunya). Als Centres d’Atenció Primària (CAP) s’immunitzarà els nadons nascuts entre l’abril i el setembre d’aquest any i, fins a finals del març del 2025 s’aniran vacunant els nounats al mateix hospital, abans de donar-los d’alta, va explicar Laura Lanaspa, infermera de Pediatria del CAP Onze de Setembre i referent de vacunes.

També rebran una dosi els nadons de menys de 12 mesos que van nàixer prematurs i els de fins a 2 anys que tenen factors de risc, com cardiopaties o malalties cròniques o genètiques.

Carmen Martín, pediatra i directora de l’equip d’atenció pediàtrica territorial de Lleida, destaca que durant la campanya passada, que va ser la primera, es va arribar a una cobertura vacunal del 89,9%, superior a la mitjana catalana, que va ser del 87,8%. Això va permetre reduir en un 70% els ingressos hospitalaris per bronquiolitis en menors de sis mesos a Lleida. En concret, van ser 40, mentre que l’any anterior, sense vacunació, van ser 136.Al Pirineu, les primeres dosis es van inocular al CAP de Tremp, on Núria Gardeñes, directora de cures d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària i a la Comunitat, va animar les famílies a protegir els petits.

L’any passat el nivell de cobertura va ser del 82%, per sota de la mitjana de Catalunya i les hospitalitzacions per bronquiolitis van disminuir un 14% respecte a l’any anterior.Lanaspa va remarcar els beneficis d’aquesta vacuna i va apuntar que les possibles reaccions adverses són febrícula o febre durant 24 o 48 hores, que es tracta amb paracetamol. El virus respiratori sincicial és altament contagiós, es dissemina amb les secrecions nasofaríngies de les persones infectades o a través de gotes de saliva, i constitueix una de les principals causes d’hospitalització en nens menors de cinc anys.