A judici per agredir dos urbans a Lleida després d'una baralla amb el seu cunyat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim 3 d'octubre, l'Audiència de Lleida celebrarà el judici d'un home acusat d'agredir a dos agents de la Guàrdia Urbana mentre es trobava sota els efectes de l'alcohol. Els fets van tenir lloc al barri de Balàfia, a Lleida, al novembre de 2019, després d'una forta discussió i baralla entre l'acusat i el seu cunyat. Segons les investigacions, els agents van intervenir per posar ordre en l'altercat familiar, però l'home, que es trobava en estat d'embriaguesa, hauria reaccionat violentament enfront dels policies.

La Fiscalia ha presentat càrrecs contra l'acusat, sol·licitant una pena d'un any i cinc mesos de presó per resistència i atemptat contra l'autoritat, així com el pagament d'una multa de 800 euros pels danys i perjudicis ocasionats. Segons la versió oficial, els agents de la Urbana van ser agredits mentre intentaven calmar la situació i separar els implicats en la baralla. Els dos policies van patir lesions lleus a causa de l'incident, tot i que van poder continuar exercint les seves funcions després de ser atesos.

Els fets que es jutjaran formen part d'un cas de violència domèstica agreujada per l'estat d'intoxicació de l'acusat, que, segons les fonts judicials, va perdre el control durant la discussió amb el seu cunyat. La baralla va requerir la intervenció immediata de les forces de seguretat locals, que es van veure obligades a actuar per evitar que la situació es descontrolés encara més.

La defensa de l'acusat, per la seva banda, al·legarà en el judici que els fets van ser resultat de les circumstàncies del moment i de l'estat emocional de l'home en aquell instant, intentant reduir la pena sol·licitada per la Fiscalia. No obstant això, els antecedents de resistència a l'autoritat i la gravetat de l'agressió als agents podrien complicar la seva situació judicial.

El judici, que es preveu que es celebri en una sola sessió, determinarà la responsabilitat penal de l'acusat i establirà les conseqüències legals per l'incident ocorregut fa gairebé quatre anys.