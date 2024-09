Arranca la vacunació contra la grip i la covid a les residències

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La vacunació contra la grip i la covid-19 va arrancar ahir a les residències, als majors de 80 anys i a les embarassades. Salut va indicar que en aquesta primera fase també es prioritzaran les persones que reben atenció domiciliària. La resta de la població inclosa en les recomanacions, ja sigui per risc de patir complicacions o de transmetre la malaltia a persones de risc, es començarà a vacunar a partir de la segona quinzena d’octubre. D’aquesta manera, l’objectiu de la immunització és evitar que els col·lectius vulnerables pateixin complicacions relacionades amb aquests virus respiratoris, que circulen més a la tardor i a l’hivern.

Salut va detallar que a Catalunya les vacunes que s’utilitzen contra la grip són tetravalents (contra quatre virus) i les de la covid, monovalents, adaptades per fer front a la variant JN1. El departament no va informar ahir del nombre de persones que està previst vacunar en aquest primera fase a la demarcació de Lleida. A tot Catalunya, prop de 55.000 persones viuen en geriàtrics i més de 900 en altres residències, i la temporada 2023-24 es va vacunar més del 80 per cent.D’altra banda, l’Arnau de Vilanova ja ha estrenat les consultes externes que ha habilitat provisionalment en mòduls a la plaça davant l’hospital, per alliberar espai per a l’ampliació del bloc quirúrgic. Així mateix, ahir es va iniciar la construcció d’un atri que connectarà el nou edifici de consultes externes amb l’hospital i l’Arnauet, que té un pressupost de 3,3 milions. Serà un espai obert que donarà accés als tres immobles i millorarà els circuits i l’accessibilitat de pacients, professionals i vehicles. A més, aquestes obres comporten canvis als accessos. En un altre ordre de coses, s’ha habilitat una zona per a cotxes de particulars i una parada de taxis al carrer Arquitecte Gomà i un aparcament de motos a Eugeni d’Ors. Des del pàrquing al nivell -1 hi ha un accés directe als ascensors de l’edifici principal i s’han adequat set places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda davant de la cafeteria de l’hospital.