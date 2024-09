La Paeria de Lleida paga 442.000 € a l'extitular dels radars per no haver utilitzat el que era mòbil

L’ajuntament ha acordat pagar 442.102,50 euros a l’UTE Sice-Arnó, que va ser la concessionària dels radars entre el 2013 i principis del 2019, per complir la sentència ferma –després d’inadmetre el Tribunal Suprem el seu recurs de cassació– que l’obliga a compensar-lo per la falta d’ús del cinemòmetre embarcat en un cotxe de la Urbana durant la vigència de la concessió. La sentència, en canvi, va desestimar la reclamació de l’empresa per les multes no tramitades dels radars fixos a vehicles que anaven a més de 50 quilòmetres per hora, atès que el consistori només validava les denúncies dels que superaven els 65 quilòmetres per hora. Concretament, obligava la Paeria a abonar a l’exconcessionària una “quantitat equivalent a la que va ingressar l’empresa recurrent el 2016 pel concepte de les sancions imposades en virtut del cinemòmetre embarcat per cada any d’execució de contracte i que no s’hagi utilitzat aquest dispositiu, a excepció dels últims 15 dies de 2013 i el mes de febrer de 2019”.

La Paeria ha calculat que l’import a pagar s’eleva a aquests 442.000 euros a partir d’un informe tècnic que indica que el 2016, únic any en què el cotxe amb radar va funcionar diversos dies, aquest va generar multes per les quals va ingressar 358.100 euros, dels quals 108.270 van anar a les arques de l’empresa en concepte del percentatge que li corresponia d’acord amb el contracte. Per això, l’informe determina que cal multiplicar aquesta última quantitat pels quatre anys i un mes pels quals ara l’ha de compensar, que dona com a resultat els 442.000 euros consignats.L’ajuntament va notificar aquesta resolució, amb què considera que dona compliment a la sentència, al jutjat contenciós a finals del juliol passat. També hi notifica que això suposa un “trastorn greu a la hisenda municipal”, per la qual cosa sol·licita que s’atengui la seua proposta de pagament perquè sigui al menys costosa possible. Per aquest motiu, la modificació pressupostària que va aprovar inicialment la comissió d’Economia divendres inclou 142.102,50 euros per abonar-los a Sice-Arnó abans del 31 de desembre, i comunica al jutjat que pagarà els 300.000 euros restants abans del 31 de març del 2025.Per la seua part, l’exconcessionària encara no ha decidit si considera suficient o no aquesta compensació, segons van informar fonts de la firma.

El Comú culpa la gestió de Ros i el govern diu que en discrepa

L’edil del Comú Laura Bergés va culpar ahir d’aquesta indemnització “la mala gestió” d’Àngel Ros. “Estem davant d’una herència de falta de rigor en la gestió que recau sobre les finances públiques”, va dir. “El populisme de Ros, que no va voler posar multes en l’any preelectoral, el paguem ara entre totes”, va afegir, i va indicar que “gairebé sembla una burla cap a la ciutadania” que l’actual govern vulgui donar la Medalla de la Ciutat a Ros. El govern municipal es va limitar a assenyalar sobre l’assumpte que “discrepa” de la interpretació però accepta, “com no pot ser d’una altra forma”, la decisió judicial.