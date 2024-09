Abocador crònic al carrer General Brito de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

"Aquest abocador crònic no té solució?" es pregunta un lector, Pere Serret, preocupat per la situació que sembla no tenir final en un solar del carrer General Brito de Lleida. La imatge que acompanya el seu testimoni va ser presa fa tot just uns dies, però el problema que denuncia porta "molts anys", segons les seues paraules. "Des de fa molts anys, bastants, aquest solar s’ha convertit en un abocador recurrent, sense que ningú faci absolutament res per resoldre el problema," assegura.

El lector afegeix que aquest espai s’ha convertit en un focus d’escombraries i rebutjos de tot tipus, acumulant-se de forma constant sense que les autoritats o els responsables prenguin mesures sobre això. "És que no existeix una solució per a aquest problema?"

La seua queixa posa de manifest una preocupació creixent entre els veïns de la zona, que han estat testimonis del deteriorament del solar i de com, amb el pas del temps, s’ha convertit en un espai on es dipositen tota mena de residus: des de bosses d’escombraries domèstica, fins runa i objectes voluminosos que, pel que sembla, són abandonats sense control.

"Els veïns hem reclamat en més d’una ocasió, però sembla que les nostres veus no són escoltades. Fa la sensació que a ningú no li importa aquest racó de la ciutat, que segueix acumulant escombraries mentre nosaltres el veiem dia rere dia," relata el lector, que es mostra desconcertat per la falta d’acció per part de les autoritats competents. "Em pregunto si realment no hi ha solució, o si simplement s’ha deixat de banda aquest problema", afegeix.

A més, subratlla els riscos que aquest tipus d’abocadors clandestins poden representar per a la salut pública i el medi ambient. "És una qüestió que va més enllà de la imatge de la ciutat. Estem parlant de focus potencials d’insalubritat, amb tot el que això implica, des de plagues fins pudors. És que hem d’esperar que la situació empitjori perquè es prenguin mesures?", conclou, esperant que la seua denúncia serveixi com una nova crida d’atenció als qui tenen el poder de canviar la situació.