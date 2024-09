Ordenen presó per al conductor que va causar la mort de dues lleidatanes l'any 2008 a Tarragona

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat Penal 4 de Tarragona ha dictat un acte en el qual dona 10 dies de termini perquè ingressi voluntàriament a la presó al conductor condemnat a quatre anys de presó per causar la mort de dos joves lleidatanes el 2018 a Tarragona.

El Tribunal Suprem va dictar la fermesa de la sentència i, per tant, de la condemna, com va avançar SEGRE. Tanmateix, la defensa d’Adrián Cristian Rus va sol·licitar la suspensió de l’execució de la pena de presó que pot atorgar-se quan es tracta de condemnes de dos anys o inferiors i, en altres casos excepcionals, si hi ha una bona conducta i reparació efectiva del dany, entre altres factors.

El jutge rebutja la proposta de suspensió partint de diversos arguments. D’una banda, assegura que “la pena, la suspensió de la qual es pretén, supera individualment els dos anys de presó”. De l’altra, determina que “una vegada examinades les circumstàncies del delicte i les personals del penat, la seua conducta posterior del fet i els efectes de la mateixa suspensió de l’execució, es pot efectuar un pronòstic amb base a la qual l’execució de la pena privativa de llibertat imposada és necessària per evitar la comissió futura pel penat de nous delictes”, per la qual cosa s’ha de precedir la immediata execució de la condemna.

En l’accident van morir Elisenda Calderó, de 27 anys i d’Alcoletge, i Tamara Hernando, de 19 anys i de Lleida. Anaven d’ocupants. L’advocat Xavier Prats, que ha representat la família de Calderó, va afirmar que “fa anys que demanem que ingressés a la presó perquè són uns fets molt greus”.

El conductor va ser condemnat per dos delictes d’homicidi per imprudència greu i dos delictes viaris per conducció temerària i sense haver obtingut mai el permís. A més, ha d’indemnitzar les famílies de les víctimes amb 350.000 euros. Anava sota els efectes de l’alcohol, no tenia carnet i circulava a 117 km/h en un tram limitat a 40 “havent assolit una velocitat de 200 km/h i en sentit contrari”. Els Mossos van afirmar que el cotxe va impactar “com un projectil” contra el mur de formigó de la rotonda de les Gavarres, la qual cosa va provocar la mort de les joves.