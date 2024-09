Pacte per traslladar la Fira de Lleida a l'antiga Hípica en un recinte que tindrà 11,6 ha

L’ajuntament ha arribat a un acord amb una trentena de propietaris dels terrenys inclosos a l’Àrea Residencial Estratègica, prevista entre Cappont i la Bordeta, per reservar 116.000 metres quadrats per al nou recinte de Fira de Lleida a l’antiga Hípica i el seu entorn.

Un acord que ahir van fer públic l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la portaveu del grup municipal de Junts, Violant Cervera, que van detallar que aquesta operació no suposarà cap cost per a la Paeria, doblarà la superfície que té ara Fira de Lleida i preveuen que a la nova ubicació hi hagi sis pavellons mitjans, dos de grans i una passarel·la que uneixi el complex amb la Llotja. El canal de Seròs travessarà el futur recinte firal.Per fer possible aquest trasllat, el govern municipal portarà a terme una modificació del pla general de la ciutat, que constarà de dos parts. Una serà per tractar exclusivament la reubicació del recinte firal, mentre que l’altra definirà el desenvolupament urbanístic dels terrenys que hi ha entre l’antiga Hípica, Cappont i l’Ll-11, on estan projectats 2.700 nous habitatges. Larrosa va detallar que la seua intenció és iniciar els tràmits per a aquesta operació a l’octubre. No es va atrevir a donar un calendari d’execució, però va avisar que el projecte comportarà “un important esforç econòmic” per a la Paeria. Respecte al que es farà amb l’actual recinte firal, l’alcalde va dir que “serà objecte de debat, però la meua il·lusió seria poder ampliar els Camps Elisis”.

Vista dels terrenys en els quals s’ubicarà el nou recinte firal, a l’antiga Hípica i els seus voltants - JORDI ECHEVARRIA

Larrosa va comparèixer amb Cervera per anunciar l’acord del trasllat del recinte firal perquè aquest era un dels punts de l’acord pressupostari que el PSC i Junts van pactar l’any passat. “El pacte preveia 26 punts, dels quals tots estan en procés de compliment”, va assegurar Larrosa. Va remarcar que “si negocies pots exigir una sèrie de qüestions i prova d’això és que moltes iniciatives que hem fet porten el segell de Junts”. Per la seua part, Cervera va assenyalar que Junts “som els socis de la ciutat i ens interessa que prosperi” i que “alguns prefereixen fer oposició buscant el que ens divideix i nosaltres mirem el que ens uneix”. Cervera va afegir que aquest mandat “marcarà un abans i un després per a Lleida i Junts vol ser part de la solució”.Per la seua part, la portaveu municipal d’ERC, Jordina Freixanet, va assenyalar que no entén que a Junts li interessi “continuar escenificant que són la crossa del govern” i va recordar, en aquest sentit, que la línia roja del pacte PSC-Junts era tramitar el pla de l’estació, que Adif veu inviable, “i que l’alcalde ha tocat de mort”.

A licitació el nou pavelló desmuntable

L’anunci del pacte per traslladar Fira de Lleida es va fer el mateix dia que va sortir a licitació la construcció del nou pavelló 5, que té un pressupost de 3.243.576,34 euros, IVA inclòs, estarà llest per a la pròxima Fira de Sant Miquel i serà desmuntable, per la qual cosa es podrà traslladar. Larrosa va dir que mentre el nou pavelló estigui a l’actual recinte s’habilitarà un accés principal a Fira de Lleida a través del carrer Camí de Picos.