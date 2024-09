La Paeria de Lleida requisa 433.000€ a la concessionària d'un geriàtric frustrat en sòl municipal

L’ajuntament ha iniciat el procés de resolució del contracte de la concessió d’una finca municipal a la unió temporal d’empreses formada per Arnó i STS Gestió de Serveis Sociosanitaris per no construir la residència geriàtrica prevista, la qual cosa comporta la confiscació de la fiança dipositada en el seu dia, de 216.790,83 euros per part de cada societat, un total de 433.581,66 euros.

El solar es troba al carrer Enginyer Llobet, a la zona d’expansió de Copa d’Or. Va ser licitat per la Paeria fa 14 anys, el 2010, perquè acollís una residència i centre de dia en règim de concessió per un període de 50 anys. La d’Arnó i STS va ser l’única oferta i preveia un equipament amb 120 places, ampliable fins a les 200, i unes altres 30 de centre de dia. El març del 2011 es va posar la primera pedra, però el projecte va quedar encallat després que la Generalitat no garantís el concert de places.

El juliol del 2020, l’anterior govern local també va iniciar un expedient de resolució del contracte, al qual la concessionària va respondre sol·licitant que fos de mutu acord i amb la devolució de la fiança. A més, va presentar al·legacions qüestionant el procés seguit pel consistori. Finalment, el juliol del 2021 es va declarar, mitjançant un decret d’alcaldia, la caducitat d’aquest expedient.

Les gestions municipals sobre aquesta finca van agafar un nou rumb a començaments d’octubre del 2023, quan l’ajuntament va notificar a la concessionària que procedia a segregar de la finca dos parcel·les, en el marc d’una operació urbanística vinculada amb la cessió d’un terreny per ampliar l’hospital Santa Maria al costat del carrer Roda d’Isàvena.

Les empreses van donar-hi el vistiplau i aquesta divisió va quedar formalitzada a començaments del 2024.Des d’aleshores no hi va haver més tràmits sobre aquest assumpte fins que fa dos setmanes la Paeria va materialitzar la proposta de resolució del contracte i confiscació de la fiança. Es basa en un informe que determina que la concessionària ha incomplert les bases de la concessió de construir una residència, que fixaven un termini que obligava a tenir-la a punt el 2014.

Així mateix, calcula en 1,46 milions l’import del cànon que el consistori ha deixat de cobrar per aquesta raó. Aquest expedient coincideix en el temps amb l’acord de la Paeria de pagar 442.000 euros a l’exconcessionària dels radars, de la qual també formava part Arnó, per complir una sentència judicial (vegeu SEGRE d’ahir). Tot fa preveure que Arnó i STS recorreran la proposta de resolució.