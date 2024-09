10.372 alumnes més obtenen plaça a FP però encara en queden 5.458 fora

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 10.372 estudiants han obtingut plaça a Formació Professional (FP) en el procés extraordinari del setembre, però encara en queden 5.458 sense estar assignats a cap dels cicles que havien sol·licitat, segons xifres del departament d’Educació.

Hi ha també 3.836 sol·licituds que no han estat validades al no complir els requisits. En aquest procés podien participen els alumnes que es van quedar sense plaça després de l’assignació inicial, malgrat complir els requisits (16.914) i també les noves (7.810). Entre ambdós casuístiques, Educació va rebre 19.666 peticions per a aquest procés. Hi havia 19.514 places disponibles i n’han quedat lliures 9.142, cosa que significa que hi ha cicles amb molt overbooking mentre que en altres, els menys demanats, hi ha bastantes vacants.

Cures auxiliars d’infermeria i administració i finances, els estudis amb més demanda

Després del procés ordinari de preinscripció i matriculació al juliol, van ser 31.404 alumnes els que s’havien preinscrit i van quedar sense plaça i els que actualment encara no han aconseguit entrar en cap cicle rebran un correu electrònic informant-los dels recursos a la seua disposició i podran consultar el mapa de vacants per centres i territoris.Del total de 4.829 assignacions del mes de setembre a cicles de grau mitjà, 218 corresponen al pla de Lleida i 49 a l’Alt Pirineu i Aran. Així mateix, de les 5.543 de cicle superior, 318 són en centres de les comarques de Ponent i 33 a la comarques de muntanya.Cures auxiliars d’infermeria és el cicle mitjà més demanat en el conjunt de Catalunya, amb 1.640 sol·licituds, seguit de gestió administrativa (738), sistemes microinformàtics i xarxes (757), emergències sanitàries (559), farmàcia i parafarmàcia (451) i electromecànica (416). Els de cicle superior més sol·licitats són els d’administració i finances (678), educació infantil (563), laboratori clínic i biomèdic (530), higiene bucodental (398), imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (359) i integració social (334).

“Ens van assegurar que la meua filla entraria i s’ha quedat fora” “Ens van assegurar que la meua filla entraria i s’ha quedat fora”

■ Una família del Secà de Sant Pere va denunciar ahir que la seua filla no ha pogut entrar a cap de les opcions de cicle mitjà que va seleccionar malgrat tenir un 6,24 de nota mitjana i que des dels serveis territorials d’Educació li asseguressin que l’acceptarien si ho sol·licitava. “La meua filla va sol·licitar fer farmàcia o atenció sociosanitària a l’institut Torre Vicens i quan en la primera assignació de places ens vam quedar fora vam trucar a Educació i ens van dir que si la inscrivíem per al torn de tarda entraria sense problemes, però ahir vam veure que s’ha quedat fora de totes les opcions que va posar i que ha entrat gent amb pitjor nota que ella, és molt injust”, va lamentar la seua mare, que va dir que altres famílies del Secà s’han trobat en aquesta situació i reclamen una solució.