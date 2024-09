El Barri Antic tindrà 20 càmeres de vigilància que se sumaran a les 63 que ja hi ha a l'Eix

L’ajuntament instal·larà una vintena de càmeres de videovigilància al Centre Històric, que se sumaran a les 63 que ja estan operatives a l’Eix Comercial. Ho va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la inauguració del nou centre operatiu de la Guàrdia Urbana al centre cívic de l’Ereta, on va detallar que “aquesta setmana n’hem instal·lat sis i les altres es col·locaran en punts estratègics o conflictius a criteri de la Guàrdia Urbana”.

Val a recordar que fa deu anys hi havia 42 càmeres repartides entre l’Eix i el Centre Històric, la gran majoria de les quals estaven fora de servei a causa de la falta de manteniment per discrepàncies amb la concessionària del servei, que era la mateixa que portava els radars i els semàfors amb càmera. Anys després, el 2021, l’ajuntament va destinar 147.000 euros a renovar les càmeres perquè donin servei i augmentar-ne el nombre fins a 57. D’aquesta manera, una vegada s’acabin d’instal·lar les noves, en el conjunt de l’Eix Comercial i el Centre Històric hi haurà més de vuitanta càmeres de videovigilància.Quant al centre operatiu de la Guàrdia Urbana a l’Ereta, l’alcalde va detallar que dos agents atendran consultes, queixes i denúncies ciutadanes de dilluns a divendres d’11.00 a 12.00 i de 17.00 a 18.00 hores al centre cívic de l’Ereta. Un servei que s’afegeix al de la policia de proximitat, on dos agents al matí i uns altres dos a la tarda patrullen pel barri i a la nit n’hi ha uns altres vuit de la Unitat Polivalent Operativa (UPO). Aquest és el segon centre operatiu que la Paeria estrena després que al maig obrís el de la Mariola, del qual Larrosa va dir que ha suposat per al barri “un abans i un després a nivell de percepció”. Va afegir que, segons una enquesta feta a 200 persones, el 97% està a favor de l’obertura de centres operatius i el 95% creu que influeixen en la seguretat.

Les trucades a la Urbana baixen un 20% respecte a l’any passat

Entre gener i setembre d’aquest any, la Guàrdia Urbana ha rebut 5.400 avisos procedents del Centre Històric, cosa que representa una disminució del 20% respecte al mateix període de l’any anterior. Així ho va informar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va detallar que aquestes actuacions són el 16% del total d’intervencions a Lleida i va atribuir aquest descens a “la presència policial, les patrulles de barri i el desplegament dels centres operatius”. D’altra banda, va destacar que aquest any les actuacions de la Urbana d’auxili ciutadà han pujat un 23%, mentre que les que impliquen menors han augmentat fins al 50%. Al seu torn, les detencions s’han reduït un 13% i les anomalies a la via pública han baixat un 3%. Sobre les patrulles de proximitat del Centre Històric, Larrosa va dir que des de l’estrena al juliol han fet un miler d’actuacions al barri, un 35% de les quals a la plaça del Dipòsit.