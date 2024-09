Brutal atac contra un empleat de les escurabutxaques per robar-li 5.000 €

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen un assalt violent que el divendres de la setmana passada va patir un empleat d’una empresa de màquines recreatives a la Mariola, segons ha pogut saber aquest diari. El lladre va atacar la víctima per l’esquena per robar-li uns 5.000 euros. L’empleat, de 47 anys, va haver de ser evacuat d’urgència pels cops que va rebre al cap. Va rebre 15 punts de sutura per les ferides al clatell i també es va fracturar un dit.

L’assalt es va produir al voltant de les 9.30 hores de divendres passat, quan un empleat d’una empresa de màquines recreatives feia una ruta per recollir la recaptació dels bars. A la sortida d’un, situat als blocs Joan Carles, va ser atacat quan es disposava a guardar els diners a la caixa forta de la furgoneta. Un individu el va assaltar per l’esquena i li va clavar diversos cops al cap amb un objecte contundent que el van fer caure a terra, quedant atordit. El lladre ho va aprofitar per emportar-se una bossa amb la recaptació, que superaria els 5.000 euros, segons van explicar fonts solvents.Al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i serveis sanitaris. L’home va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova. Va rebre quinze punts de sutura per les ferides que tenia al clatell i també es va fracturar un dit.Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per identificar, localitzar i detenir el presumpte autor del robatori violent. Ahir no havia transcendit cap detenció.Les comarques de Lleida van registrar 230 robatoris amb violència i intimidació en el primer semestre de l’any, un 23,7% més respecte al mateix període de l’any anterior, quan van ser 186. Del total, 193 casos es van comptabilitzar a la capital del Segrià, on l’augment va ser 39,9% respecte al primer semestre del 2023, quan n’hi va haver 138.