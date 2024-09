Una dona declara que des dels 7 fins als 18 anys va patir els abusos de l'exparella de la seva mare a Lleida

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona ha declarat aquest dijous davant l'Audiència de Lleida que durant més d'una dècada va patir els abusos sexuals de l'exparella de la seva mare. Segons ha relatat, els fets van començar l'any 2003, quan ella tenia 7 anys i l'home va començar a mostrar-li o fer-li tocar el seu penis en el pis on vivien a Lleida. "Passava cada dia i em recordo de tot", ha dit la jove, que també ha relatat que des dels 12 anys fins als 18 va patir diverses violacions per part de l'home. Finalment, després de ser mare, la dona va denunciar els fets el 2021. Ha dit que no ho va fer abans perquè tenia "por" i pensava que "ningú em creuria". "No vull cap indemnització, vull ser l'última a qui li faci això", ha manifestat. L'acusat ha negat els fets.