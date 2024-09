Relata que el seu padrastre va abusar d'ella dels 7 als 18 anys

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Ho recordo tot com si fos ahir.” Així va iniciar la seua declaració aquest dijous davant de l’Audiència de Lleida una jove que va acusar el que va ser el seu padrastre d’abusar d’ella des que tenia 7 anys i fins que va complir-ne 18. La jove, que ara té 28 anys, va assegurar que els abusos van començar el 2013 i que es trobaven a la casa familiar, en la qual convivien ella, la seua mare i l’acusat, llavors parella d’aquesta última. “Estava jugant a la videoconsola i em va dir que m’assegués a sobre. Vaig notar el seu penis i li vaig dir que no volia, però em va obligar.” A partir d’allà, va afegir, els abusos es van repetir “cada dia”.

Segons la jove, l’acusat li ensenyava les seues parts íntimes, l’obligava a masturbar-lo o li ensenyava vídeos de contingut sexual sadomasoquista. “Li deia que no volia, però li era igual i jo creia que si no li feia cas li faria mal a la meua mare.” Així mateix, va declarar que, a partir dels 12 anys, els abusos es van intensificar. “Un dia em va portar a l’habitació i em va tirar sobre el llit de la meua mare. Em va treure la part de baix i em va penetrar.” “Li vaig dir que parés, però no ho va fer. Em feia mal, molt mal”, va afegir. La víctima va dir que la situació es va prolongar fins que va complir els 18, el 2013, quan la seua parella es va enfrontar al padrastre.

Preguntada pel fiscal de per què no va denunciar els fets fins al 2021, la jove va assenyalar que tenia por que li pogués passar el mateix a la seua filla, nascuda el 2019. Un mes abans de la denúncia, va dir, durant una discussió a casa, va acusar el padrastre de “violador” i va dir que aquest ho va admetre, cosa que també van corroborar la mare i l’avi de la víctima, que eren presents. Finalment, la jove va rebutjar una possible indemnització. “L’únic que vull és que no ho torni a fer a ningú més”, va concloure. Per la seua part, l’acusat, que va acceptar una condemna per assetjar la víctima després de la denúncia, va dir que se’n va anar de casa quan el van acusar “d’una cosa que no havia fet”. Tant la Fiscalia com l’acusació particular van ratificar la petició de 12 anys de presó per un delicte continuat d’abús sexual amb l’agreujant de superioritat mentre que la defensa va demanar l’absolució al qualificar d’“inversemblant” el testimoni de la víctima.