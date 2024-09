Detinguts per robar 20 euros a un jove que es va negar a comprar-los cocaïna

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la matinada un home i una dona acusats de robar 20 euros a un jove que es va negar a comprar cocaïna a aquesta última. Els fets van tenir lloc al voltant de les 6.00 hores a l’avinguda Prat de la Riba quan, segons la Policia Local, una noia intentava vendre una bossa amb cocaïna a la víctima. Davant de la negativa d’aquesta a comprar la substància, la noia, juntament amb la seua parella, li hauria robat 20 euros. La parella va ser arrestada com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb violència i intimidació. A més, la dona va ser imputada per un delicte contra la salut pública.

D’altra banda, la Urbana va denunciar entre dijous i ahir a la matinada un total d’11 persones per tinença o consum de drogues a la via pública. Els agents van procedir al decomís de les substàncies estupefaents. D’altra banda, la Urbana va detenir la matinada d’ahir un jove de 26 anys per un delicte d’amenaces. Els fets van ocórrer a les 1.40 hores en un local de lleure nocturn del carrer Bonaire. L’arrestat presumptament va amenaçar un dels controladors d’accés del local després que aquest no el deixés entrar a causa del seu elevat estat d’embriaguesa.