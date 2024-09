Diumenge amb afectacions al trànsit per la Cursa de Sant Miquel

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge se celebra la Cursa de Sant Miquel, la qual comportarà afectacions del trànsit en alguns carrers dels barris de la Bordeta, Cappont i Magraners durant el matí, entre les 10 h i les 11:30 h. Poc abans del seu inici i durant aproximadament una hora i mitja es veurà afectada la circulació de les carreteres del barri de la Bordeta, a l’avinguda de les Garrigues, des del carrer Campament fins al carrer Palauet, al carrer Enginyer Santi Companys i adjacents, a l’avinguda Miquel Batllori i especialment els accessos al barri de Magraners des del carrer Almeria.

L'Ajuntament de Lleida desplegarà un dispositiu de 58 punts per tal de regular el trànsit, on participaran 37 efectius de la Guàrdia Urbana, assistits per 12 voluntaris de Protecció Civil i per 19 voluntaris aportats per l'organització de la cursa.

La Cursa consta de dues proves de 5 i 10 kilòmetres, que comparteixen part del recorregut. La més llarga sortirà a les 10:00 h des de l’avinguda Pla d’Urgell (davant del local de l’Associació de Veïns de la Bordeta), passant pels carrers Solsona, Mollerussa, Santi Companys, President Irla, Miquel Batllori, Joaquim Costa, avinguda de les Garrigues, Palauet, Almeria, Costa Magraners, Torres Salses i arribada de nou a l’avinguda Pla d’Urgell.