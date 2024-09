“L'Estat llança aigua al vi de l'acord amb ERC”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va lamentar ahir, durant la seua visita a la Fira de Sant Miquel, que el Govern central “va llançant més aigua al vi” a l’acord firmat amb entre PSC i ERC, després que la vicepresidenta primera del Govern de l’Estat, María Jesús Montero, hagi afirmat que el pacte per a un finançament singular de Catalunya se centra únicament en l’impost sobre la renda (més informació a la pàgina 32). “Mirem amb preocupació el que es va firmar, el que es va vendre que s’havia firmat i les explicacions que va donant cada vegada el Govern de l’Estat, que va llançant més aigua al vi”, va assegurar.

Turull va indicar que Junts només es pronunciarà “quan hi hagi una proposta efectiva” que entri al Congrés, perquè considera que cada dia hi ha declaracions i missatges contradictoris sobre el pacte entre socialistes i republicans. També va recordar que el pacte entre els socialistes i els republicans per dotar Catalunya d’un finançament singular va ser un element “fonamental” per a l’arribada de Salvador Illa a la presidència de la Generalitat. “Ens preocupa el fet que una cosa és el que es va explicar que firmaven i una altra és el que el govern de l’Estat, una vegada s’ha produït el canvi polític a Catalunya, ara està explicant. No sé si la gent que va votar aquest canvi polític a Catalunya, amb les explicacions que està donant ara la senyora Montero, votaria ara el mateix”, va argumentar, i va insistir que “nosaltres, fins que no hi hagi una proposta concreta sobre la taula, no ens pronunciarem”. “Algú va vendre o va explicar que hi havia una gran victòria i que això justificava un canvi polític a Catalunya i justificava trencar la unitat independentista”, va incidir Turull.Sobre les negociacions amb el Govern central per intentar tirar endavant el camí de dèficit després d’ajornar-se la seua tramitació, Turull va assenyalar que Junts espera un “canvi substancial” respecte a la proposta inicial.“No busquem un cop d’efecte per dir que els hem fet canviar”, va asseverar, i va afegir que l’objectiu de Junts és aconseguir la proposta més favorable per als ciutadans.

Qüestiona si les persones que van votar un canvi a Catalunya ara mantindrien el seu vot

Respecte a la Fira de Sant Miquel, que Turull va visitar acompanyat de membres i diputats del seu partit, va assegurar que “venim per observar, escoltar i ajudar aquest sector tan important per al país en temes com la modernització dels regadius o els preus”. “Volem saber què s’ha pogut millorar respecte a l’any passat i posar-nos a disposició del sector per afrontar els seus reptes”, va subratllar.I sobre la situació de l’aeroport del Prat de Barcelona, el secretari general de Junts va reclamar al Govern “tota l’ambició” per aconseguir la gestió de la infraestructura. “Un president de la Generalitat que tingués una mica de mentalitat d’estat hauria de reclamar el traspàs de la gestió de l’aeroport perquè no siguem un hub del de Barajas”, va sentenciar.

