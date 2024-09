Un brindis per la dona treballadora de l'Horta de Lleida

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El gran paper de les dones en el món agrari, i principalment a l’Horta de Lleida, va tenir també el seu reconeixement ahir a la Fira de Sant Miquel. La Paeria va organitzar un acte al seu estand per rebre-les a fi de posar de manifest el seu treball, esforç i compromís en aquest sector, amb la doble reivindicació de ser dona i viure en un entorn rural. L’acte va coincidir amb la celebració del Dia de l’Horta, a fi de projectar tot el seu potencial i posar el relleu que representa aquesta zona de Lleida a l’àmbit agroalimentari.

Van assistir a l’acte més d’una vintena de dones que resideixen a l’Horta de Lleida, per reivindicar que es tracta de molt més que un espai agrari i que és la llar de més de 5.000 persones –unes 3.000 famílies– que volen poder continuar vivint-hi, per la qual cosa reivindiquen millores als camins i la infraestructura elèctrica, entre d’altres. Entre elles hi havia Jos Farreny, la primera presidenta de la història de l’associació de veïns de Balàfia; Dolors Comes Saureu, que va ser sòcia cofundadora de l’associació veïnal de la Partida de Grenyana, i altres representants de les diferents associacions veïnals de Lleida.

Farreny va recordar que “la dona rural està moltes vegades invisibilitzada i és que tan sols un 25% de les dones que treballen al camp cotitzen per això”.Per la seua part, l’edil de Polítiques Feministes, Carme Valls, va recordar que les dones tenen una doble feina, que consisteix no només a treballar, sinó a demostrar que ho fan. “Sabem liderar i quan tenim l’oportunitat demostrem que ho fem bé”, va exclamar Valls, que va concloure que la majoria d’empreses agràries de l’Horta són familiars i que el paper de les dones és de vital importància. Així les coses, l’estand de la Paeria va acollir al matí la tradicional recepció als representants de les partides de l’Horta. Va estar encapçalada per l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que va afirmar que “Lleida és la segona capital de Catalunya, la primera quant al sector agroalimentari”. Al seu torn, Larrosa va comentar que les 54 partides que conformen l’Horta donen identitat a la capital “ja que el país no podria entendre’s sense la seua aportació”.

Per la seua part, el president de la comissió de l’Horta de la FAV, Francesc Montardit, va destacar les millores en seguretat en el marc del Pla d’Actuació per prevenir robatoris a la zona. “S’ha incrementat la sensació de seguretat”, va dir, al mateix temps que va manifestar la seua preocupació en temes com la MAT o l’afectació del pas de trens.