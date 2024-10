Denuncien que quinze partides de l'Horta tenen problemes amb el servei de correus

La comissió de l’Horta de la Federació de Veïns de Lleida (FAV) ha enviat una queixa formal a Correus per denunciar la mala qualitat del servei en aquesta zona de la ciutat, ja que asseguren que una quinzena de partides tenen problemes habituals perquè els seus veïns rebin el correu postal. Així ho va assegurar el president de la comissió de l’Horta de la FAV, Francesc Montardit, que va detallar que les zones “més afectades” són les partides de Mariola; Vallcalent; Montserrat; Montcada; Pla de Gualda; Marimunt; Balàfia; Aubarés; Caparrella; Copa d’Or; Quatre Pilans; Terme de Grealó; Vinatesa; la Femosa i Plana del Bisbe. Montardit va assenyalar que encara no han rebut resposta per part de l’empresa pública, però va dir que “tenim el convenciment que el problema rau en el fet que no es cobreixen les baixes i que la plantilla de carters queda curta per donar un bon servei”.

Desafortunadament, les queixes pel mal funcionament del servei de Correus a l’Horta s’han tornat freqüents aquests últims estius, però enguany també detecten problemes fora de la temporada estival, quan part de la plantilla està de vacances. De fet, aquest diari ja va publicar a mitjans de juliol que més d’un miler de veïns de l’Horta feia tres setmanes que no rebien la correspondència perquè Correus no cobria les baixes dels treballadors, i la setmana passada una altra veïna de l’Horta va denunciar també a SEGRE que portava dos mesos sense rebre cartes. Tanmateix, des de les partides apunten que han detectat que aquests problemes en el servei postal últimament passen durant la resta de l’any. Montardit va afegir que “és cert que a dia d’avui no rebem un volum gaire gran de cartes, però les que arriben o esperem que arribin són importants perquè estan relacionades amb assumptes mèdics, documents oficials o certificats de molta gent que no domina o utilitza la tecnologia com el correu electrònic”.La secretària provincial de Correus de CCOO, Annabel Clua, va assegurar fa setmanes que l’empresa no cobreix les baixes “ni a l’Horta, ni a Lleida ciutat ni a la província”. A l’agost va dir que dels 70 carters en plantilla per a Lleida ciutat només n’hi ha 35 de disponibles i va demanar més personal i assignar un carter a cada barri. Aquest diari ha intentat contactar en diverses ocasions amb Correus per conèixer la seua versió i saber si prendrien mesures, però no ha respost cap de les nostres consultes.

Preocupació per la proposta per a la nova taxa d’escombraries

La proposta del govern municipal que la nova taxa d’escombraries es calculi segons la mida de cada habitatge, que va avançar aquest diari, no convenç els veïns de l’Horta, que demanaran informació concreta de com s’aplicarà. “Ens preocupa molt aquest canvi ja que en les construccions de l’Horta hi ha magatzems i cases grans que, creiem, no justificarien que es pagués de més”, va dir el president de la comissió de l’Horta de la Federació Veïnal (FAV), Francesc Montardit, que va afegir que “qui genera escombraries són les persones, no els metres quadrats d’un habitatge”.D’altra banda, Montardit va lamentar que la taula que es va constituir fa dies per tractar el trasllat de la presó no compti amb la presència de la FAV ni de la seua comissió de l’Horta. Un fet que va demanar corregir com més aviat millor perquè “ja que veiem molt probable que es plantegi ubicar la presó en algun espai de l’Horta”.