Renfe ven per error més bitllets que seients de l'Avant de les 7.05 a Lleida

Renfe va vendre, per error, bitllets per a ahir de les noves places de l'Avant de les 7.05 hores, quan en realitat entraven en servei avui. Una trentena de viatgers van haver de viatjar dempeus fins a Tarragona, on la companyia va enviar un altre tren perquè ells i els que esperaven allà anessin fins a Barcelona. Renfe va admetre un “error puntual”.

L’estació de Lleida-Pirineus va viure ahir una situació rocambolesca ja que Renfe va vendre més bitllets que seients per a l’Avant a Barcelona de primera hora del matí. I és que la companyia va posar a la venda ja per ahir en comptes d’avui els bitllets de les noves places de l’Avant de les 7.05 hores que duplica les que s’oferien fins ara (de 236 a 472 en un tren de doble composició) i que la mateixa companyia havia anunciat que entraria en servei l’1 d’octubre, no el 30 de setembre, en compliment d’un compromís amb l’anterior Govern. “Alguns usuaris ens vam adonar del possible error de Renfe quan dissabte va posar a la venda els bitllets de dilluns, però vam arribar a pensar que era un regal als lleidatans i avançava un dia el doble tren”, va indicar un passatger. Però no va ser així. A les 7.05, la setantena de persones que eren a l’andana es van adonar que a la via només hi havia un Avant, el de sempre, no el de doble composició (quatre vagons en lloc de vuit). Un viatger va explicar que un treballador de l’estació els va demanar “disculpes” i els va informar que en aquest tren hi havia lloc per a tothom (ocupant els seients dels passatgers que havien de pujar a Camp de Tarragona), excepte per a 30 persones, a qui van proposar viatjar dempeus. Al final, l’Avant amb overbooking va sortir a les 7.22 hores i, mentrestant, la companyia va enviar un altre comboi a Tarragona, per a les 250 persones que esperaven i al qual van poder pujar els passatgers que van viatjar dempeus des de Lleida. Al final, van arribar a Barcelona amb 20 minuts de demora. Aquesta incidència va afectar també els viatgers de l’Avant de les 8, que va acumular uns 40 minuts de retard. Usuaris afirmen que aquest tren es va destinar a “rescatar” els viatgers de Barcelona, però Renfe diu que en va enviar un des de Barcelona. La portaveu d’Esquerres per la Independència (ERC-Euskal Herria Bildu) al Senat, Sara Bailac, va registrar ahir una bateria de preguntes sobre la incidència, “que posa de manifest una falta de control i planificació per part de Renfe”. Bailac veu “imprescindible” que es compensi aquests usuaris afectats, i que no es repeteixi.

Carmona diu que “es va garantir la mobilitat en tot moment”

El director de Rodalies, Antonio Carmona, va reconèixer que la sobrevenda de bitllets per a l’Avant de les 7.05 hores va ser “un error puntual”, que va propiciar que es poguessin comprar per a ahir, quan l’ampliació de places no és efectiva fins avui. En tot cas, va remarcar que “s’ha treballat en tot moment per garantir la mobilitat dels clients” del tren afectat. Els passatgers no són de la mateixa opinió. “Més mal planificat impossible, semblava una pel·lícula dels Germans Marx”, va indicar un usuari. Una portaveu de Renfe va afirmar que a l’Avant de primera hora de la tarda de Barcelona a Lleida, que també dobla places des d’avui, no es van registrar incidències.