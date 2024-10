El Tribunal de Contractes avala la retirada del porta a porta a Pardinyes i Balàfia

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimat el recurs que va presentar el Comú en contra de la retirada del porta a porta a Pardinyes i Balàfia al considerar que no hi ha hagut una modificació substancial del contracte de recollida d’escombraries i ha aixecat la suspensió cautelar que impedia retirar aquest tipus de recollida en aquests dos barris. Segons van informar des del grup del Comú, el tribunal ha resolt que “al tornar al sistema de contenidors, no s’ha produït una modificació del contracte inicial, de manera que el canvi no pot ser objecte d’un recurs especial que correspongui resoldre al Tribunal de Contractació Pública”.

La recollida porta a porta es va implementar a Pardinyes i Balàfia el març del 2021 pel govern tripartit d’ERC, Junts i el Comú i la seua implementació va estar acompanyada de queixes tant dels veïns com dels grups de l’oposició. Al març, l’actual govern del PSC va anunciar que ho revertiria i tornaria al model d’illes de contenidors. Tanmateix, el Comú va presentar el recurs a l’abril al considerar que la implantació no va tenir un seguiment adequat i que la reversió “va ser impulsada sense una justificació adequada al no respondre a l’interès general de la ciutadania”. Llavors, el govern municipal va decidir deixar suspesa la retirada a l’espera que es pronunciés el tribunal, que va rebre el cas el 19 de juny passat.L’edil del Comú, Laura Bergés, va lamentar que el tribunal no analitzi “el fons del recurs” i que la reversió de la recollida porta a porta “implica un retrocés en l’eficàcia de la recollida selectiva, i considerem que aquest canvi afecta directament els objectius de sostenibilitat de la ciutat”.

La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va celebrar la decisió i va retreure al Comú voler “anul·lar i retardar la voluntat del ple i del govern”. Va afegir que la fi del porta a porta en aquests barris crearan una brigada per recollir les escombraries que es deixen al carrer al costat dels contenidors, un servei de neteja d’aigua per netejar aquests punts i ampliaran la recollida de cartró comercial a tota la ciutat, ja que fins ara només es fa a l’Eix. “Aquestes millores eren el propòsit que teníem quan vam plantejar suprimir el porta a porta”, va dir Iglesias.