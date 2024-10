Aprovada l'extinció del contracte per construir les torres de pisos de la Llotja de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell d’Administració del Centre de Negocis i Convencions de Lleida ha aprovat aquest dimecres emprendre mesures per demanar la reversió del solar del costat de la Llotja, situat a l’avinguda de Tortosa, a l’empresa propietària, la qual havia d’edificar dues torres d’habitatges conegudes com les Torres del Cel. El Consell es tornarà a reunir per engegar les accions concretes per recuperar la finca.

En l’actualitat, tot i les diferents ampliacions de terminis que el Centre de Negocis i Convencions SA ha atorgat a les empreses propietàries i els canvis de propietat efectuats (Promociones y Construccions Cerbat SL com a primera adjudicatària en data 27 d’octubre de 2006 i la mercantil Metrovacesa SA com a actual propietària segons escriptura pública de data 6 de juliol de 2017), les torres no han estat edificades.

Entre altres, les condicions establertes eren donar el destí a la finca segons la normativa urbanística i assumir els costos d’urbanització, projectar i executar les edificacions en compliment de l’avantprojecte aprovat, sol·licitar la llicència d’obres en el termini d’1 any des de l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda i iniciar les obres en el termini d’1 any des de l’atorgament de la llicència d’obres, així com finalitzar les obres en el termini de 3 anys des de l’atorgament de la llicència.

D'altra banda, la reunió del Consell d’Administració del Centre de Negocis i Convencions ha donat compte de l’activitat congressual i d’esdeveniments al Palau de Congressos – Teatre de la Llotja durant l’any 2024, una activitat que ha crescut gairebé un 21% respecte de l’any anterior (tenint en compte les dades previstes fins a finals de 2024). Es tracta d’unes xifres rècord, a les quals no s’havia arribat mai. En els primers nou mesos de l’any, han passat tants assistents per la Llotja com en tot l’any passat amb previsió de finalitzar aquest 2024 amb 203 esdeveniments i un total de 139.014 participants.