Balàfia i Pardinyes deixaran el porta a porta al novembre i tornaran a tenir illes de contenidors

Els barris de Balàfia i Pardinyes diran adeu definitivament a la recollida porta a porta i tornaran a tenir illes de contenidors a partir de novembre. Així ho ha anunciat aquest migdia la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic avalés posar fi a aquest model de recollida i rebutgés el recurs que va presentar el Comú, la qual cosa va obligar a posposar aquest canvi durant més de tres mesos. Per a això, el govern municipal ha comprat 120 contenidors que es col·locaran en les àrees de Pardinyes i Balàfia que fins ara utilitzaven el porta a porta, els habitatges que queden a la dreta de Corregidor Escofet en direcció a la plaça Països Catalans. Concretament, ha adquirit 43 contenidors de la fracció resta, 36 d’envasos, 36 de paper i cartró i 5 de vidre. Sobre aquests últims, es pot recordar que actualment ja hi ha contenidors de vidre i només reposaran els més vells i danyats. D’altra banda, el govern mantindrà els contenidors de la fracció orgànica que ja hi havia i que la seua obertura es fa mitjançant un xip. Durant aquest octubre la Paeria farà una campanya informativa als veïns sobre el nou canvi de model.

La tinenta d’alcalde ha remarcat que la decisió de retirar el porta a porta a Pardinyes i Balàfia, que es va implantar el març de 2021, la van prendre "perquè no es va implantar bé i no ha servit per complir els objectius de reciclatge que s’havien fixat". En aquest sentit, ha detallat que el 2021 la recollida selectiva a les zones d’aquests barris que fins ara utilitzaven el porta a porta era del 73%, mentre que el 2023 es va reduir fins el 66%. Al seu torn, el govern municipal ha detectat que el 50% dels residus que es generen en aquestes àrees no es recicla correctament i pararan o bé a la via pública o a altres contenidors de la ciutat, "el que provoca que aquests es col·lapsin en haver de carregar amb les escombraries dels veïns d’altres zones de la ciutat". Iglesias ha detallat que en Ciutat Jardí, on també s’utilitza el porta a porta, la recollida selectiva ronda el 90%, mentre que en el conjunt de la ciutat és del 38%, una xifra "que és dins de la mitjana de les ciutats de més de 100.000 habitants".

A més de tornar al sistema d’illes de contendores, entre novembre i desembre la Paeria ampliarà la recollida de cartró comercial a tota la ciutat, ja que fins ara només es feia en l’Eix, i reforçaran la neteja a Pardinyes i Balàfia creant una brigada que s’encarregarà de recollir les bosses d’escombraries que es deixin fora dels contenidors i una altra unitat netejarà aquestes zones amb aigua. La tinenta d’alcalde ha afegit que aquestes dos brigades de reforç començaran a Pardinyes i Balàfia, però s’aniran expandint a la resta de la ciutat de forma progressiva.