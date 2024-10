Els veïns de Lleida demanen més pena contra la multireincidència

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL) va emetre aquest dimarts un comunicat en el qual reclama “una reforma legislativa que inclogui canvis en les lleis penals que permetin una millor prevenció i sanció per als casos de reincidència múltiple”. També demanen “una millora en la coordinació entre les diferents institucions: policials, judicial i socials per detectar i tractar els casos de multireincidència, amb un impuls més gran en els programes de rehabilitació, reintegració social i prevenció”.

En l’escrit, que la comissió de l’Horta –una zona on s’han produït onades de robatoris– ha consensuat entre tots els seus membres, asseguren que “estem vivint un augment significatiu en els casos de delictes de multireincidència, tant en àrees urbanes com rurals i en delictes contra la propietat, furts, robatoris amb violència i altres delictes de caràcter reiteratiu. Aquest fenomen no només erosiona la seguretat ciutadana, sinó que també genera una creixent percepció d’impunitat i sobrecàrrega del sistema policial i judicial”. Per a això, asseguren que “és imprescindible promoure reformes legislatives que abordin la problemàtica de forma estructural, evitant la cronicitat del delicte i garantint una justícia més eficient i efectiva”.

Aposten per una reforma legislativa que inclogui canvis en les lleis penals que permetin una millor prevenció i sanció amb penes més severes per als casos de reincidència múltiple.Finalment, asseguren que “els partits polítics amb representació al Congrés i al Senat tenen la responsabilitat d’adoptar reformes que garanteixin la seguretat i la justícia a la nostra societat”. Així mateix, recorden que “amb aquest manifest, instem els nostres representants a impulsar les reformes necessàries per fer front a aquest problema de forma efectiva, amb un enfocament ferm pel que fa a les sancions, però també inclusiu i rehabilitador. La lluita contra la multireincidència és un compromís amb la seguretat de tota la ciutadania”.