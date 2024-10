Renoven els equips informàtics del Servei de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Direcció Clínica Territorial de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de Lleida ha renovat recentment part de l’equipament informàtic en el marc del Pla de digitalització territorial. Concretament, ha renovat monitors i estacions de treball per un valor de 228.675 euros, que han estat finançats per la Diputació de Lleida.

Segons l'Institut Català de la Salut, l’adquisició d’estacions de treball ha permès la renovació dels equips antics que havien quedat obsolets tecnològicament. Els monitors a substituir, amb imatge en blanc i negre, ja han superat les hores de vida útil i molts no tenen certificació per a l’ús de diagnòstic radiològic, cosa que repercuteix en una pitjor qualitat i contrast que perjudica la nitidesa de la imatge (i, per tant, el diagnòstic) i produeix fatiga a l’especialista de radiodiagnòstic.

Les eines actuals de postprocessament de la imatge i la complexitat de les imatges obtingudes requereixen l’ús de monitors en color, així com una alta capacitat de computació. Per tot això, es va sol·licitar renovar el parc de monitors i estacions de treball. Aquesta adquisició s’ha formalitzat en 2 monitors de 12 megapíxels (Mp) per a diagnòstic de patologia mamària i 13 monitors de 6 Mp per a radiologia, amb les corresponents 15 estacions de treball.

Així mateix, les actuals normes de ciberseguretat fan necessari garantir que el teletreball es faci amb eines que minimitzin el risc d’un atac informàtic i, per aquest motiu, s’han adquirit 11 estacions de treball portàtils per ser utilitzades des del domicili amb accés a les eines de diagnòstic.