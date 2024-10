Urbanisme avala el creixement de la ciutat de Lleida pel nord-est amb més d'un miler d'habitatges

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió territorial d’Urbanisme de Lleida ha emès aquest dimecres informe favorable a l’avanç del Pla parcial urbanístic que preveu desenvolupar un nou sector a la ciutat de Lleida, en continuïtat amb els barris del Secà de Sant Pere, Balàfia i Pardinyes, amb més d’un miler de nous habitatges, dels quals 445 amb protecció oficial. El Pla, que impulsa la Paeria, suposarà la continuació natural de la ciutat pel nord-est i permetrà relligar el centre i aquests barris, així com donar resposta a les necessitats d’habitatge detectades en aquesta part de la ciutat. L’àmbit és l’anomenat sector SUR-20, de 16,78 hectàrees de superfície, ubicat al nord del centre urbà en continuïtat amb Prat de la Riba.

Actualment, els terrenys es destinen a activitats agrícoles, residencials i magatzems. Així, existeixen diverses edificacions aïllades, un petit conjunt anomenat Pardinyes Atles i la deixalleria municipal. La carretera C-12, porta d’entrada a Lleida, travessa el sector i es converteix en l’avinguda Prat de la Riba. L’estudi realitzat dels barris consolidats i limítrofs –el Secà de Sant Pere, Balàfia i Pardinyes– posa de manifest la manca d’habitatge disponible.

Tenint en compte aquests factors, l’avanç del Pla proposa completar la trama urbana en el límit nord-est del nucli urbà amb un creixement natural en continuïtat als barris existents, amb 1.091 nous habitatges, dels quals 445 seran de protecció oficial. La trama urbana es configura en superilles amb placetes i petits jardins al seu interior, amb una nova xarxa de carrers per als moviments locals.

També es pretén prolongar l’avinguda Prat de la Riba, eix viari fonamental. La nova trama urbana del sector actuarà com a “ròtula” entre els tres barris ja existents i el centre de la ciutat. La xarxa viària proposada es basa en un eix central (prolongació de Prat de la Riba), un anell perifèric constituït per carrers existents (carrers de Vidal i Codina, Josep Pallach i d’Oriol Martorell) i una nova via transversal situada sota el parc urbà, al nord del sector. Així mateix, també completar la tercera ronda de Lleida (avinguda de Pinyana, Balàfia i Torre Vicenç), que connecta amb la carretera de Llívia i la carretera C-12; i connectar i potenciar la ronda verda, dibuixant un parc lineal al nord del nou sector que connectarà el barri del Secà de Sant Pere amb el parc de la Mitjana i configurarà una façana de la ciutat des de l’accés per la carretera C-12.

Finalment, també es vol situar el sistema d’equipaments públics en els extrems dels eixos de vialitat veïnal, complementant altres equipaments i zones verdes existents. Es preveu el trasllat de l’activitat de la deixalleria municipal però mantenint l’edifici, que és on se situen les oficines de l’empresa.