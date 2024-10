La cadena Ocine, tercera d'Espanya, inicia les obres per obrir sales prèmium als antics Lauren de Lleida

Ocine, empresa d’exhibició cinematogràfica establerta a Girona i que és el tercer operador més important del sector a Espanya, serà la que reobrirà els antics cines Lauren, per a la qual cosa ja ha iniciat les obres. D’acord amb la informació facilitada a aquest diari per fonts solvents, aquesta empresa invertirà uns 3 milions d’euros i habilitarà sales prèmium que faciliten la “immersió” de l’espectador en la pel·lícula. Per a això, comptaran amb elements com butaques molt més amples del que és habitual i que són reclinables electrònicament, i incorporarà els últims avenços tecnològics a la imatge i el so. Així, per exemple, el so és envoltant, ja que arriba a l’espectador des de totes les direccions. Aquestes innovacions i, principalment, la mida més gran de les butaques i el fet que necessitin també més espai per poder ser reclinables, faran que l’aforament sigui menor que el que tenien abans.

La intenció de la cadena és obrir durant el Nadal que ve, i per a això més d’una dotzena d’operaris ja treballaven ahir al local dels vells cines, que estan molt deteriorats perquè van ser okupats i saquejats després de tancar al juliol del 2015, després de la fallida del grup Lauren.L’administrador concursal que gestionava els actius de Lauren va treure a subhasta pública el recinte dels cines i el seu aparcament a començaments d’aquest any. Malgrat que els actius estaven valorats en sis milions, un grup inversor local va guanyar la licitació amb una oferta d’1,52 milions.

Aquesta societat és la que ha arribat a un acord amb Ocine perquè reobri i gestioni els nous cines. De fet, aquesta empresa de Girona ja havia mantingut contactes amb l’ajuntament en l’anterior mandat municipal per analitzar la viabilitat de la seua reobertura.Ocine va començar la seua expansió fora de Girona el 1985 i actualment gestiona un total de vint-i-set complexos de cine a tot Espanya, entre els quals els dels centres comercials de les Gavarres a Tarragona i el Màgic de Badalona. També compta amb algunes sales a la ciutat de Madrid i en centres comercials d’aquesta província, a València, Palma de Mallorca, Castelló, Granada i Las Palmas de Gran Canària, entre d’altres.