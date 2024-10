Metrovacesa ofereix pactar la rescissió de les Torres del Cel

La propietària del terreny en el qual s’havien d’aixecar dos torres d’habitatges al costat del palau de congressos de la Llotja, l’empresa Metrovacesa, va proposar aquest dimecres al Centre de Negocis i Convencions (CNC) buscar una solució pactada en l’extinció del contracte perquè la finca torni en mans de l’ajuntament, segons ha pogut saber aquest diari. L’oferta va arribar el mateix dia que el consell d’administració del CNC, l’ens que gestiona la Llotja, va acordar iniciar els tràmits per extingir el contracte que tenia amb Metrovacesa per construir aquestes torres, batejades com les Torres del Cel. Tanmateix, va decidir ajornar durant un mes la decisió sobre la fórmula per la qual optarà per fer efectiva aquesta resolució. Sobre això, fonts de la CNC van assegurar que “ja sigui d’una forma o una altra, el terreny passarà a ser de nou de l’ajuntament”. Metrovacesa tenia previst invertir 30 milions d’euros per fer les torres i va començar les obres per aixecar la primera l’estiu del 2019, i fins i tot va iniciar la venda de pisos sobre plànol. No obstant, el novembre d’aquell mateix any es van aturar les obres i des d’aleshores no s’han tornat a reprendre. L’estiu del 2022, l’anterior govern municipal va declarar caducada la llicència per fer les torres, que havia estat atorgada el juny del 2018 “per l’incompliment del termini d’acabament de les obres”, que segons la Paeria va concloure el febrer del 2022.

La CNC va vendre a finals del 2007 el terreny a la promotora Cerbat, integrada per una firma local i una altra de Caixa Catalunya, per 49,5 milions d’euros, amb l’obligació de construir les dos torres que preveia en el projecte. Amb aquesta quantitat la Paeria va costejar la Llotja, però el projecte de les torres no va prosperar per la crisi. El solar va ser traspassat després al BBVA i finalment va acabar en mans de Metrovacesa.

La Llotja preveu tancar l’any amb xifres rècord d’actes i públic

El palau de congressos de la Llotja acabarà l’any amb xifres rècord d’activitat i visitants, ja que preveu tancar el 2024 amb més de 203 esdeveniments i 139.014 assistents. Unes xifres que, si es confirmen, serien les millors que ha tingut la Llotja i superarien en un 30% les de l’any passat, quan 102.863 persones van acudir a 165 esdeveniments. En aquest últim trimestre de l’any ja hi ha confirmats 64 esdeveniments, mentre que de cara al 2025 ja n’hi ha programats 84 més: nou congressos, vint-i-cinc convencions i actes, així com mig centenar d’espectacles i concerts.