Van a Urgències a Lleida espantats després de consultar analítiques amb intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial (IA) és sens dubte un avenç tecnològic que pot aportar beneficis en molts àmbits, inclòs el sanitari. Però també pot comportar perjudicis o, com a mínim, situacions singulars com la que s’estan trobant últimament els professionals sanitaris a l’àrea d’Urgències de l’Arnau de Vilanova.

I és que ja han atès diversos pacients que acudeixen a la unitat molt espantats creient que poden tenir una malaltia greu, després d’haver consultat a través d’IA els resultats de les seues analítiques.

Els ciutadans poden accedir a través de l’aplicació La Meva Salut a les seues anàlisis, igual que altres proves diagnòstiques que els hagin practicat, però per interpretar-les correctament cal tenir coneixements mèdics. Si no els tenen, introdueixen els paràmetres de les analítiques en xats d’intel·ligència artificial, que els interpreta i ofereix uns possibles diagnòstics associats a aquests resultats, sense tenir en compte altres aspectes.

I com que algunes de les malalties que cita són greus, això genera tal preocupació en els pacients que provoca que acabin acudint a Urgències.

Fonts de la unitat van confirmar que s’han trobat diverses vegades amb aquesta situació i van apuntar que únicament en un cas la persona que va acudir sí que tenia un problema de salut que requeria la seua atenció d’urgència (un còlic nefrític).

Salut ja treballa per obtenir visites al CAP en 48 hores

La consellera de Salut, Olga Pané, preveu tardar una legislatura a aconseguir que els ciutadans puguin rebre una resposta assistencial en l’Atenció Primària en 48 hores, ja sigui presencial o telefònica. Segons Salut, actualment el 67% dels ciutadans obté cita en menys de cinc dies a Catalunya, i no disposa de dades sobre les que tenen resposta en menys de dos dies. El comitè d’experts per reformar la sanitat catalana, el CAIROS, es va reunir per primera vegada dimecres i ja té l’encàrrec de proposar les mesures necessàries per aconseguir que el 90% de ciutadans accedeixin a l’Atenció Primària en 48 hores. Pané va avançar ahir que “no es tracta només de posar-hi més recursos”, sinó també d’“organitzar millor” a través de l’ús de tecnologia o amb el reforç de professionals com els administratius sanitaris.

Sobre el desplegament de la llei de salut bucodental, Pané va concretar que les prestacions que volen garantir són els empastaments i les endodòncies (matar el nervi). Va assenyalar que les primeres, abans de final d’any, estaran destinades a persones amb discapacitat intel·lectual i d’extremitats superiors. Va apuntar que no descarta concertar serveis amb clíniques dentals, sobretot quan l’espai al CAP sigui limitat.

Els pediatres aconsellen vacunar de la grip fins als 18 anys

Els pediatres aconsellen ampliar la vacunació contra la grip a nens i adolescents fins als 18 anys. Actualment, la recomanació és dels 6 mesos als 5 anys. El pediatre i portaveu de l’Associació Espanyola de Vacunologia, Fernando Moraga-Llop, argumenta que la grip és una malaltia molt contagiosa, que pot ser greu i afecta especialment els nens, que són els principals transmissors.

Detalla que la gravetat més gran es dona en menors de cinc anys i especialment en els menors d’un.

Segons dades exposades per Moraga-Llop, a Espanya en l’última temporada s’han produït més de 4.239 hospitalitzacions en menors de cinc anys per grip. D’aquests, 822 van tenir complicacions greus, 249 van ingressar en cures intensives i vuit van morir. També remarca la importació d’immunitzar els nens contra el virus respiratori sincitial que provoca la bronquiolitis.