Territori i Paeria de Lleida crearan una taula de treball per accelerar Torreblanca i el nou projecte de Fira

El Departament de Territori i la Paeria de Lleida crearan una taula de treball compartida amb l'objectiu d'accelerar els treballs per fer possible el desenvolupament del polígon industrial de Torreblanca-Quatre Pilans i el nou recinte de Fira de Lleida. Així s'ha acordat a la reunió que aquest divendres han mantingut al Palau de la Generalitat el president Salvador Illa i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. A la trobada, el paer en cap ha reafirmat l'oferiment a la Generalitat de sòl per construir "de forma immediata" 250 habitatges de lloguer assequible a la ciutat, i ha afegit que treballen en un escenari per arribar "fins als 2.000 habitatges" de nova construcció en un futur proper.

Està previst que Fèlix Larrosa doni més detalls aquesta tarda en una atenció als mitjans a Lleida.

La taula de treball s'ocuparà d'accelerar el desenvolupament dels dos projectes "d'aquí fins al primer trimestre de l'any vinent", segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una compareixença posterior a la trobada d'Illa i Larrosa.

L'alcalde de Lleida ha destacat després de la reunió que el projecte de Torreblanca-Quatre Pilans "és una gran oportunitat pel país" i "un bon espai" perquè grans empreses del sector agroindustrial hi inverteixin, en comptes de, "com està succeint, que [les inversions] les estan fent fora", en referència a les empreses lleidatanes que es traslladen a l'Aragó.

El projecte de Torreblanca, que preveu desenvolupar més de 1.000 noves hectàrees de sòl industrial, "No hi ha cap operació a Catalunya d'aquestes dimensions", ha assenyalat Larrosa, que ha explicat que el projecte està en aquests moments pendent de l'aprovació definitiva del pla director urbanístic d'activitat econòmica de la Plana de Lleida. Precisament, la priorització d'aquest tràmit ha estat un dels compromisos que s'han establert a la trobada.

D'altra banda, Paeria i Generalitat també han acordat treballar conjuntament en la reordenació dels espais de la nova Fira de Lleida, que s'ubicarà entre l'antiga hípica just davant de la Llotja per l'altre costat del riu Segre. L'espai, anunciat la setmana passada per l'Ajuntament, tindrà uns 116.000 metres quadrats i podrà albergar fins a 6 pavellons.

Les dues parts han coincidit que aquests dos projectes de desenvolupament econòmic han d'anar acompanyats, també, d'un augment de l'oferta d'habitatge, un dels punts destacats que també s'ha abordat a la trobada. En aquest sentit, s'ha acordat la cessió per part de la Paeria d'un paquet de solars per a la construcció de 250 habitatges de lloguer social, un oferiment que Larrosa va anunciar a principis de setembre. A més, l'alcalde lleidatà ha afegit que aquesta xifra pot arribar "fins als 2.000 habitatges nous" amb les modificacions i planejaments que tenen en marxa.

Primera reunió institucional i de treball

La trobada institucional i de treball d'Illa i Larrosa ha estat la primera que han mantingut les dues administracions. En una compareixença posterior a la reunió, el paer en cap s'ha mostrat "plenament satisfet" i ha assegurat estar "content, per no dir eufòric" per la bona acollida que han tingut les propostes que la Paeria ha plantejat a l'executiu català.

La reunió s'ha estructurat en quatre eixos: com fer de Lleida una ciutat més justa, amb més oportunitats, més segura i amb una millor gestió.

A banda dels projectes econòmics i d'habitatge, altres temes que també s'han abordat han estat el Model d'Inclusió per a la ciutat que proposa un acompanyament divers de les persones vulnerables en diversos espais de la ciutat i que substitueix la construcció de l'alberg per a temporers que plantejava l'anterior govern municipal.

Larrosa i Illa també han parlat del pla d'actuació global a la Mariola que preveu actuacions en matèria urbanística i social per transformar en un "barri modern on ara hi ha un barri ple de conflictes", ha assenyalat Larrosa, que ha transmès a Illa la necessitat "d'avançar amb més contundència". Tot i això, l'alcalde ha dit que no s'ha posat cap xifra damunt la taula ja que encara no saben quina és la magnitud econòmica de l'actuació.

Quant a seguretat, Larrosa ha demanat més dotacions de Mossos d'Esquadra a la ciutat i també ha parlat del la cessió de la Paeria al Govern dels terrenys que han d'acollir la segona comissaria dels Mossos a la ciutat.

La trobada d'aquest divendres que s’emmarca dins la ronda de contactes amb els alcaldes de les capitals de Catalunya i els presidents de les quatre diputacions, per tractar temes estratègics. Tal com ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, aquestes trobades "reforcen la voluntat de l’executiu d’impulsar una agenda de cooperació amb el món local".