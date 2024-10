Funcionàries van demanar el trasllat de Rosa Peral un dia després de l'agressió a l'empleada de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista ACN Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Les funcionàries del Centre Mas d’Enric de Tarragona van demanar el trasllat de Rosa Peral a una altra presó tot just un dia després que una empleada de Lleida fos agredida per una interna i sospitessin que Peral ho havia instigat, segons consta als informes a què ha tingut accés SEGRE, que es reprodueixen a la imatge adjunta. Val a recordar que l’agressió va tenir lloc el dia 21 de juliol. Així, un comunicat informatiu al cap de serveis indica que “aprofitem l’ocasió per explicar que l’incident no va ser esporàdic i que sembla que estava planificat i recompensat per la interna Peral Viñuela, Rosa María”. En aquest mateix document afegeixen que «ens informen que aquesta interna té una llista amb quatre funcionàries, i que presumptament va dir davant d’altres internes: “Haurien de ser triturades en un contenidor d’escombraries”». També donen detalls de la presumpta mala conducta de la condemnada pel conegut com crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

En un altre escrit, dirigit al director del centre, la funcionària lleidatana agredida assegura que “partint de la gravetat dels fets succeïts, la gravetat de les informacions que diferents professionals hem rebut i hem informat, els quals atribuirien a la interna Peral Viñuela la responsabilitat d’organitzar i ordenar l’agressió cap a la meua persona, sol·licito a la direcció d’aquest centre que es demani el trasllat de centre penitenciari”. També hi ha actes de declaració de les internes.

Per la seua part, l’advocada de Peral, Núria González, va negar ahir que la seua clienta ordenés l’agressió i tingui res a veure amb els fets. “És absolutament fals”, va dir a Catalunya Ràdio. Va negar també que hi hagi informes de funcionaris en els quals consti aquesta acusació i va assegurar que no els hi ha arribat cap requeriment. L’advocada ha relacionat aquestes informacions amb el fet que han presentat diverses queixes pel tracte que rep Peral a presó per part de tres funcionàries i que va portar a una reunió entre el pare de la condemnada i la direcció del centre fa uns dies. “Algú s’ha posat molt nerviós”, va dir.