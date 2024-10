La fira aeronàutica d'Alguaire tanca amb uns 9.000 visitants, un 40% més

La fira aeronàutica LleidaAirChallenge que es va celebrar el cap de setmana a l'aeroport d'Alguaire va congregar unes 9.000 persones, un 40% més que en l'edició de l'any passat. L'organització assegura que els expositors van fer al voltant de 400 contactes. Destaca la professionalització de l'esdeveniment, malgrat que no oblida el públic familiar.

Nou mil persones van visitar aquest cap de setmana la fira aeronàutica LleidaAirChallenge a l’aeroport de Lleida-Alguaire, xifra que suposa un increment de prop del 40 per cent respecte als 5.500 de l’any passat. Ahir, milers de persones, moltes de les quals famílies amb nens, van gaudir dels avions i helicòpters exposats, i fins i tot van poder pujar en alguns (sense enlairar-se). També hi va haver un festival acrobàtic amb la participació del pilot professional internacional Jorge Macías, exhibicions d’avions esportius, autogirs, paramotors, aeromodels, avions històrics i drons. Es van programar, a més, conferències sobre la vida d’un tripulant de cabina, la mecànica d’aviació o els controladors aeris, entre altres qüestions, i fins i tot es va improvisar un concurs de volar avions de paper i de joguet.

El director de la fira, Antonio Gil, va assegurar que durant l’esdeveniment es van efectuar uns 400 contactes comercials, així com més operacions tancades que en edicions anteriors. “Molts expositors han expressat la seua satisfacció i han vist superades les seues expectatives.” Va remarcar l’esforç de l’organització per orientar el certamen “cap a la professionalització i l’especialització aeronàutica, i confirma la seua consolidació com a plataforma comercial i punt de trobada per a la generació de networking, sinergies empresarials i intercanvi de coneixements entre el sector”.Aquest any es van exposar en total 120 aeronaus i 82 pilots van arribar a l’aeroport en els seus propis aparells, també més que en altres edicions. Gil va apuntar que aquests sempre són clients potencials de materials i serveis que ofereixen els expositors. Per exemple, l’empresa de Balaguer Gespasa, que fabrica productes relacionats amb els carburants, també per a avions, es va mostrar contenta amb la seua experiència a la fira.

Aposta per la professionalització sense oblidar el públic familiar

Malgrat l’aposta cada vegada més important per la professionalització, la LleidaAir Challenge no oblida que és un pol d’atracció sobretot per a un públic familiar. “La nostra intenció és atansar l’aeronàutica a la ciutadania”, va apuntar el director del certamen, amb tallers infantils sobre pilotatge de drons i de pintar avions de fusta, simuladors o sortejos de batejos de vol. Així mateix, va destacar que l’increment sostingut del públic en les últimes edicions de la fira “demostra que creix l’interès de les persones que viuen al voltant de l’aeroport per conèixer aquest sector”.En total, aquest any l’esdeveniment ha comptat amb 98 estands, entre els quals nou de representants de marques d’aeronaus, el doble que l’any anterior, així com d’escoles aeronàutiques, empreses de drons per a agricultura, construcció o extinció d’incendis, aerotaxis i helicòpters. A més, hi va haver expositors que no tenen res a veure amb l’àmbit de l’aviació, com per exemple d’embotits i formatges, menjar per a mascotes o roba i bijuteria.Per la seua part, el director de l’aeroport de Lleida-Alguaire, Antoni Serra, també es va mostrar molt satisfet amb el desenvolupament de l’esdeveniment i amb els milers de visitants rebuts durant les dos jornades. “El temps ha acompanyat i s’han pogut desenvolupar totes les activitats previstes. La valoració és molt bona”, va subratllar.