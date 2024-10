L'Aplequet continua creixent i supera els 4.000 collistes

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 4.100 persones de 86 colles de l’Aplec del Caragol es van reunir ahir als Camps Elisis per celebrar el tradicional Aplequet de Tardor. Una xifra que no para de créixer any rere any i que, segons el president de la Fecoll, Ferran Perdrix, supera entre un 5 i un 10% l’assistència registrada el 2023. I és que Lleida té tanta gana d’Aplec que no pot esperar un any sencer sense gaudir d’aquesta festa. “L’evolució de l’Aplec va en paral·lel a la de l’Aplequet, que cada any va a més i congrega collistes molt implicats en la celebració”, va assenyalar Perdrix, mentre va apuntar que aquesta cita tardoral pretén “tornar als orígens” de la festa gastronòmica per antonomàsia de Ponent, quan “la celebració durava un sol dia, totes les colles eren sota la mateixa carpa i havien de compartir fogons i subministraments d’aigua”. Precisament, aquesta “unió aplequista” va centrar la jornada d’ahir, en la qual al migdia no van faltar milers de racions de caragols a la llauna o a la cassola, segons l’opció culinària triada per cada penya. La cita gastronòmica es va complementar amb jocs de construcció, castells inflables i una espectacular Cúpula Leonando Da Vinci de l’empresa Festa i Fusta que va entusiasmar els més petits, un Ball de Vermut amb l’Orquestra Manhattan que va deixar petit el pavelló 3 de Fira Lleida i competicions de bitlles o parxís.

L’Aplequet és el germà petit de l’Aplec del Caragol, un esdeveniment multitudinari que cada any bat rècords de participació i que en la seua última edició, la número 43, va arribar als 15.000 penyistes i les 119 colles.