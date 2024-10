Demanen més sòl industrial per al polígon El Segre, que té totes les parcel·les plenes

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els empresaris del polígon industrial El Segre veuen “necessària” una ampliació del complex, que compta amb totes les parcel·les ocupades, “perquè les empreses que volen ampliar o les que volen implantar-se a Lleida no tenen espai”. Ho va explicar ahir Rafel Oncins, president de l’associació de propietaris del polígon, després d’inaugurar la nova potabilitzadora que proveeix les seues 228 empreses. “Els últims estudis de la Cambra de Comerç alerten d’una fuga d’empreses cap a la Franja o cap a Barcelona”, va indicar. Els propietaris veuen amb bons ulls el projecte de la Paeria. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ahir va afirmar de nou que “està en tràmits l’ampliació de 400.000 metres quadrats del sòl industrial” a El Segre. Durant la inauguració de la potabilitzadora, va explicar que als propers anys preveu estendre la xarxa d’aigua potable de la ciutat cap a les zones indutriales per “avançar en un sistema de xarxa global” i garantir el subministrament a tot el nou sòl industrial previst. “En l’eix de l’N-II hi haurà nou ferm i està en marxa el projecte de Torreblanca”, va detallar. Sobre el futur polígon de Torreblanca, que va ocupar gran part de la reunió de Larrosa amb el president Illa de la setmana passada, Oncins va valorar que “sembla que han tornat a posar l’accelerador” i es va mostrar optimista al rebre “bones notícies” de cara a finals d’any. El pla director del polígon està pendent d’aprovació per part de la Generalitat.

El polígon El Segre va inaugurar ahir la seua nova potabilitzadora, que unifica l’accés a l’aigua potable per a totes les seues empreses, optimitzant així les despeses. Amb un pressupost de 600.000 euros, ha estat costejada íntegrament pels propietaris del complex. “Esperem amortitzar la inversió en deu anys”, va explicar Oncins, que va assegurar que la posada en marxa de la planta suposarà “un abans i un després” perquè reverteix una de les “deficiències” del polígon durant els seus 60 anys d’història. En aquest sentit, la junta del polígon va començar a idear la planta el 2019, però les obres no van començar fins a mitjans de l’any passat per demores burocràtiques i el projecte es va haver de redissenyar per adaptar-se a un nou reial decret sobre la qualitat de l’aigua. “Ha estat una cursa d’obstacles, però ha merescut la pena”, va assegurar Oncins.