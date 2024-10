Una setantena de persones donen suport al membre de la PAH de Lleida que jutgen avui: "Lluitarem per l'absolució"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Més d'una setantena de persones han donat suport aquest dimarts al membre de la PAH Lleida, Gil Ferré, en el seu trajecte fins als jutjats de la ciutat. Ferré afronta un judici en què li demanen 2 anys de presó o 20.000 euros d'indemnització per suposats delictes de lesions. Els fets haurien tingut lloc l'any 2020, quan un temporer en situació administrativa irregular va ocupar un pis en un bloc del barri de Pardinyes i això hauria derivat en un conflicte amb part dels veïns, que acusen Ferré d'agredir-los durant un intent de mediació. Abans d'accedir als jutjats, el membre de la PAH ha dit que vol "desmentir" aquestes acusacions en un judici que ha titllat de "polític i injust". "Lluitarem per l'absolució", ha manifestat.

L'acte de suport al membre de la PAH Lleida ha començat a la plaça Sant Joan, on s'hi han concentrat una setantena de persones i s'ha llegit un manifest reivindicatiu. Després, els assistents han iniciat una marxa fins als jutjats amb un cartell a la capçalera on es podia llegir: "20.000 euros o 2 anys de presó per defensar que cap persona és il·legal". Els Mossos d'Esquadra han desplegat més efectius dels habituals per evitar incidents en l'accés als jutjats. El jove ha entrat a la seu judicial sense cap incidència i amb crits de suport per part dels concentrats: "La solidaritat, la nostra millor arma".

Abans d'accedir, Ferré ha dit que s'enfronta a "un judici injust i polític" i que se'l vol jutjar per "haver defensat un habitatge digne i universal per a tothom, així com unes bones condicions de vida per a tota la classe treballadora, especialment aquí a Ponent, davant de la problemàtica dels temporers". En aquesta línia, ha assegurat que vol "desmentir" els fets dels quals se l'acusa i que "lluitarem per l'absolució".

D'altra banda, l'acusat ha recordat que l'origen del conflicte van ser uns veïns que "assetjaven" a una persona temporera que havia ocupat un pis en un bloc del barri de Pardinyes. Ferré ha indicat que, com a membre de la PAH Lleida, va anar a mediar de forma individual davant d'aquest cas. "Em vaig trobar 8 veïns, que no van entrar en raó i la seva resposta va ser a apallissar-me". Es dona la circumstància que ambdues parts van interposar denúncies, però sol va prosperar la dels veïns.

Així mateix, Ferré ha assenyalat que la gestió dels temporers que fan l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, o la que promou el regidor del PP Xavier Palau fan aflorar "els discursos d'odi, les campanyes de criminalització i que les persones migrades siguin enemics de la població". "També som aquí per desmentir tot això", ha conclòs.