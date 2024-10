Una sola firma opta a instal·lar l’enllumenat de Nadal a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El concurs públic per al lloguer i la instal·lació dels llums de Nadal de la ciutat de Lleida per als propers dos anys només ha tingut una oferta, la de l’empresa Ximenez Catalunya SL per 580.000 euros, una proposta que ja ha estat acceptada inicialment. D’aquesta manera, aquesta firma s’encarregarà d’instal· lar l’enllumenat nadalenc a la capital, que constarà de 728 ornamentacions nadalenques a l’Eix Comercial, la Zona Alta, diferents barris i vies principals de la ciutat com a Ronda, la rambla d’Aragó o l’avinguda Catalunya.

Una de les ubicacions icòniques que tindrà decoració serà la Seu Vella, on es preveuen instal·lar vuit grans cortines de llums que envoltin el campanar, segons es detalla en la memòria del projecte. També s’instal·laran vuit estructures en tres dimensions amb llums en ubicacions encara per determinar.