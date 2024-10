L'antiga escola Cervantes de Lleida serà l'alberg d'hivern, i l'antic hotel de l'estació el d'estiu

L'Ajuntament de Lleida preveu destinar una inversió de 13,8 milions d'euros durant els propers 5 anys per posar en marxa un nou model inclusiu a la ciutat. Segons ha informat l'alcalde, Fèlix Larrosa, l'antiga escola Cervantes, ubicada al barri de Cavallers, acollirà l'actual pla Iglú, oferint allotjament a persones sense llar durant l'hivern, amb una capacitat de 70 places.

A més, s'habilitaran altres espais per donar resposta a diferents necessitats socials. L'antic hotel de l'estació de Renfe es convertirà en l'alberg d'estiu per a persones que venen a treballar a la campanya de la fruita i no disposen de contracte, tot i que Larrosa ha assenyalat que existeixen alternatives en cas que la negociació amb Adif no fructifiqui. D'altra banda, es construiran mòduls a la partida Caparrella, darrere del polígon de la Creu del Batlle, que oferiran un total de 48 places per a temporers amb contracte, començant amb una primera fase de 24.

Larrosa y el teniente de alcalde Carlos Enjuanes han presentado el plan de inclusión.Sònia Espín

L'antiga escola de Balàfia també s'adaptarà per albergar un espai destinat a dones, amb tres apartaments per a víctimes de maltractament, i un altre amb 25-30 places d'inclusió de mitja estada per a persones sense llar, així com un espai per a veïns i entitats. A l'antic convent de les Josefines, a Acadèmia, s'habilitaran espais separats per a dones i persones grans sense llar.

Larrosa ha indicat que inicialment compten amb 4 milions d'euros procedents de la Generalitat, a la qual sol·licitaran un augment de la seva aportació, i que buscaran més vies de finançament per fer front a aquesta inversió de 13,8 milions en 5 anys. Amb aquest ambiciós pla, l'Ajuntament de Lleida busca donar una resposta integral a les necessitats d'inclusió social a la ciutat, evitant l'ús de pavellons de la Fira com a albergs i oferint solucions adaptades a diferents col·lectius vulnerables.