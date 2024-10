L'atri que unirà l'Arnau amb l'edifici de consultes i l'Arnauet pren forma

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’atri que l’Institut Català de la Salut (ICS) va començar a construir fa dos setmanes a l’hospital Arnau de Vilanova per unir l’edifici principal amb el nou de consultes externes i l’Arnauet ja pren forma.

Aquest espai obert donarà accés als tres edificis, per la qual cosa preveu millorar l’accessibilitat, a banda de reduir la disgregació arquitectònica del conjunt d’espais. Serà un eix per a vianants en una estructura de tres altures, amb plaques solars a la coberta. L’ICS afirma que “garantirà unes condicions climàtiques òptimes per al confort dels usuaris en els seus desplaçaments pel recinte”. Aquesta fase de les obres compta amb un pressupost de 3,3 milions d’euros.Els accessos a l’hospital estaran afectats durant els treballs, ja que l’atri començarà a l’entrada principal de l’hospital –davant de la plaça– i seguirà paral·lel al centre fins al nou edifici de consultes externes, travessant el pont que uneix l’edifici principal amb l’Arnauet. S’ha habilitat una zona d’encotxament de particulars i parada de taxis al carrer Arquitecte Gomà i una zona de pàrquing de motocicletes al carrer Eugeni d’Ors. Així mateix, es pot continuar utilitzant l’entrada del pàrquing al nivell -1 com a zona gratuïta d’encotxament, amb accés directe als ascensors de l’edifici principal, i s’han instal·lat fins a set noves places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda davant de la cafeteria.

L’ICS preveu que el nou edifici de consultes externes entri en funcionament a principis del 2025. La construcció de quatre plantes unificarà l’activitat ambulatòria de l’Arnau de Vilanova a través de 105 noves consultes en un espai de 16.000 metres quadrats.