La nova taxa de brossa de Lleida triplicarà l'import del rebut en 300 carrers de la ciutat

El consistori de Lleida, amb un acord entre el PSC i Junts, ha aprovat un nou sistema per calcular la taxa d'escombraries que s'aplicarà a partir del 2025. La principal novetat és que es passa d'un model basat en categories de carrers a un que té en compte la superfície de cada habitatge.

Segons ha informat el govern municipal, la nova taxa tindrà una part fixa de 81,05 euros anuals per a tota la ciutat, excepte a l'Horta. A aquesta quantitat base, s'hi afegirà una tarifa variable que dependrà dels metres quadrats de cada llar. Així, els habitatges de fins a 100 m2 pagaran 13,85€ extra; els d'entre 100 i 170 m2, 30,55€ més; i els de més de 170 m2, 47,30€ addicionals. D'aquesta manera, la majoria de llars acabaran pagant uns rebuts anuals d'entre 94,9€ i 128,35€.

L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacat que aquest canvi respon a la necessitat d'adaptar-se a la nova normativa europea de residus, que obliga a cobrir íntegrament el cost de la recollida amb la taxa. Actualment, ha puntualitzat, només es cobreix el 76% i hi ha un dèficit de 2,6 milions d'euros.

Bonificacions per a rendes baixes

La tinenta d'alcalde Carme Valls ha detallat que s'aplicaran bonificacions del 75% a les persones que declarin ingressos inferiors a 8.400 euros anuals, i del 50% per a les que en cobrin menys de 16.000. Amb aquestes rebaixes, la variable més econòmica de la taxa serà de 23 euros i la més cara, de 128.

Pujades i baixades segons la zona i rebuts triplicats

Fins ara la taxa d’escombraries a la capital es calculava mitjançant un sistema de tarifes per categories de carrers dividides en set rangs. Els veïns dels carrers de categoria especial pagaven 127,5 euros anuals; els de primera categoria, 108 €; els de segona, 99,8; els de tercera, 74,4; els de quarta, 57,2; els de cinquena, 32,8, i els de sisena, 25,1 euros.

El nou sistema comportarà canvis significatius respecte al model actual basat en 7 categories de carrers. Els veïns dels prop de 300 carrers que fins ara estaven a la 5a i 6a categoria veuran com el seu rebut es triplica, passant de pagar uns 25-33 euros a uns 95-128 euros. Això afectarà especialment barris com Llivia, Mangraners, Secà, Centre Històric, Mariola, Bordeta i Balàfia. Per contra, alguns habitants de vies que estaven a les categories superiors podrien veure reduïda la seva taxa si el seu pis té menys de 100 m2.

D’altra banda, les de quarta, com per exemple Doctor Trueta, Josep Pallach, Hostal de la Bordeta o l’avinguda de Flix, veuran com gairebé se’ls doblarà aquesta taxa. Mentrestant, veïns que resideixen en carrers que eren de categoria especial, de primera o de segona podran tenir una rebaixa en aquest impost municipal sempre que el seu habitatge tingui menys de 100 metres quadrats.

Congelació d'altres impostos

L'acord entre PSC i Junts també inclou congelar per al 2025 l'IBI, l'impost sobre construccions i obres, l'IAE, l'impost de circulació i la plusvàlua, entre d'altres. No s'aplicarà, doncs, la pujada de l'IPC d'enguany (3,3%) a aquests tributs, una mesura que beneficiarà els 114.230 contribuents de Lleida, segons ha remarcat Larrosa.

Les noves ordenances fiscals s'aprovaran en un ple extraordinari el proper 18 de novembre, juntament amb el nou pla de mobilitat urbana. Des de Junts, Violant Cervera ha qualificat "d'un gran repte" definir la nova taxa d'escombraries i ha recordat que ja van pactar amb el PSC les ordenances del 2024, que van suposar "que fóssim l'únic ajuntament català que va abaixar l'IBI".