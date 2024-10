Un acusat que exercia de professor de música a Vielha s'enfronta a 6 anys de presó per abusar d'una alumna

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida té previst jutjar dimecres que ve un home acusat d'un delicte d'abús sexual continuat, pel qual la Fiscalia li sol·licita 6 anys de presó. Segons el Ministeri Públic, els fets haurien tingut lloc entre els anys 2015 i 2017, quan l'home exercia de professor de música a Vielha i suposadament va fer tocaments a una alumna menor d'edat durant les classes. En aquest sentit, la sala ja va acollir l'any 2019 el judici a un professor de l'escola de música de la localitat per un cas molt similar, tot i que Fiscalia no ha concretat si es tracta del mateix acusat. En aquella ocasió, l'home que va ser jutjat s'enfrontava a 3 anys de presó també per fer tocaments a una alumna. L'Audiència va absoldre'l per falta de proves.

A banda de la pena de presó, la Fiscalia demana que l'acusat que serà jutjat dimecres que ve no pugui acostar-se a menys de 500 metres de la noia durant 12 anys ni comunicar-s'hi per un termini de 11 anys. També sol·licita per a l'home llibertat vigilada i la inhabilitació per treballar amb menors durant una dècada després de complir la condemna. A més, demana que l'acusat indemnitzi la denunciant amb 30.000 euros.