Rebuig unànime de veïns del Centre Històric i l'oposició al model d'inclusió de la Paeria de Lleida

La Paeria de Lleida ha presentat un ambiciós model d'inclusió social que preveu una inversió de 13,8 milions d'euros en 5 anys per desplegar set equipaments i pisos per tota la ciutat, amb un total de 519 places per a persones vulnerables. No obstant, el pla ha generat un rebuig unànime per part dels veïns del Centre Històric i de tota l'oposició municipal.

La plataforma Som Veïns va criticar durament aquest model i va lamentar especialment l'ús previst per a l'antiga escola Cervantes, situada al carrer Cavallers. "Els veïns del Centre Històric estem amenaçats, envoltats d'incívics, traficants, saturats de serveis de ciutat i abandonats pels representants polítics", va afirmar la plataforma en un comunicat. Per la seva banda, el PP va assegurar que els veïns de Noguerola, Estació i Avinguda del Segre "rebutgen fermament" destinar l'hotel de l'estació a alberg, i creu que s'ha decidit "d'esquena" a ells. Els populars també van demanar que s'obri un procés participatiu sobre els usos d'aquests equipaments.

Els grups municipals d'ERC, Junts i el Comú també es van sumar a les crítiques al model d'inclusió de La Paeria. Els republicans van qüestionar que es xifri la inversió en "només" 13 milions, al no incloure el cost del manteniment dels equipaments. A més, van assegurar que l'ús previst per a l'hotel d'Adif "és una acció per dilapidar el pla de l'estació", una opinió que va compartir el Comú. ERC també va considerar "injustificat" i "una irresponsabilitat molt gran" l'ús previst per a l'escola Cervantes i veu "massa allunyat" el centre per a temporers previst a la Caparrella.

Detalls del model d'inclusió social de La Paeria

Segons va detallar el tinent d'alcalde d'Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, el model d'inclusió social de La Paeria contempla les següents actuacions:

L'antiga escola Cervantes, al carrer Cavallers, es convertirà temporalment en un "equipament d'urgències climàtiques" amb 70 places per acollir els mesos de fred sensesostre o persones que resideixen en infrahabitatges.

per acollir els mesos de fred sensesostre o persones que resideixen en infrahabitatges. Per als mesos de juny, juliol i agost hi haurà un "centre d'acollida de transeünts arribats durant la campanya agrícola" sense contracte i/o sense papers, amb 100 places . S'ubicarà a l'antic hotel de l'estació de tren, si fructifica la negociació amb Adif.

. S'ubicarà a l'antic hotel de l'estació de tren, si fructifica la negociació amb Adif. Per allotjar temporers amb contracte, habilitaran un equipament modular al carrer Creu del Batlle de la partida Caparrella amb 24 places en una primera fase, llesta el pròxim estiu, i 24 més en una segona.

en una primera fase, llesta el pròxim estiu, i 24 més en una segona. La vella escola Balàfia serà un "hub cívic" amb un edifici per a la Casa Lila amb serveis per a dones i tres apartaments per a víctimes de violència masclista, un altre amb 25-30 places per a persones sense llar, i un tercer per a entitats del barri i activitats per a nens, joves i grans.

per a persones sense llar, i un tercer per a entitats del barri i activitats per a nens, joves i grans. L'antic convent de les Josefines es convertirà en el "hub Acadèmia", amb 25-30 places de pernoctació per a sensesostre i reservades per a dones i persones d'edat avançada.

de pernoctació per a sensesostre i reservades per a dones i persones d'edat avançada. La Paeria també projecta la rehabilitació de pisos per a persones en risc i urgències, amb 30 places en total.

L'alcalde Fèlix Larrosa va subratllar que aquest model té l'aval de la Generalitat i confia que destinarà més de 4 milions d'euros per ajudar a finançar-lo. També espera aportacions del ministeri de Drets Socials, la Diputació, el Consorci de Sensellarisme de Lleida i finançament privat.

Les reaccions de la oposició municipal

El grup municipal del Comú va considerar que el model agreuja la segregació social i veu "demagògia" en el PSC, que no va donar suport a un alberg de 70 places a Pardinyes i "ara a les 90 de Jericó n'hi suma 70 al Cervantes". Un aspecte que també va criticar Junts.

Per la seva banda, el grup de Vox va titllar el model de "catastròfic". Consideren que concentrar serveis socials en determinades zones de la ciutat pot generar problemes de convivència i seguretat.

L'aposta de La Paeria per l'inclusió social

Malgrat les crítiques rebudes, l'alcalde Fèlix Larrosa defensa el model d'inclusió social de La Paeria i assegura que l'objectiu és "acabar amb la pobresa" i oferir serveis "amb humanitat". Sobre les possibles crítiques per ubicar un altre equipament social al Centre Històric, Larrosa va afirmar que "prefereixo tenir la gent recollida en un edifici i no vagant per la ciutat".

A més, el consistori ha remarcat que preveu un pla per rellançar el Barri Antic "emocionant i d'esperança" que ajudarà a revitalitzar la zona i millorar la convivència. Un pla que haurà de comptar amb la complicitat i el consens de veïns i entitats.