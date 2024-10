Carlos Enjuanes defensa model d’inclusió de Lleida i critica la falta de propostes de l'oposició

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tinent d’alcalde d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va defensar ahir el nou model d’inclusió de Lleida, davant de les crítiques de veïns i oposició. Va remarcar que per primera vegada no es limita a oferir un “recurs estacional” per a les persones sense llar, sinó que busca “un procés d’autonomia real per a cada persona”. Va subratllar que, “a diferència de la proposta anterior d’un centre que concentrava grans grups en un mateix espai, apostem per una distribució més reduïda per evitar la massificació i garantir una atenció individualitzada”.

Així mateix, va dir que els “sorprèn la falta d’alternatives” de l’oposició. “Cap no ha proposat una solució viable i, en molts casos, simplement rebutgen qualsevol ubicació o despesa destinada a ajudar les persones en situació de vulnerabilitat”. “Què pretenen fer amb aquestes persones? Potser ignorar-les i deixar-les al carrer?”, es va preguntar, i va recalcar que “estem oferint una solució millor i més digna”.

Enjuanes va afirmar, en aquest sentit, que han mantingut “converses” amb entitats veïnals i plataformes i preveuen més reunions amb veïns i entitats del Centre Històric. A més, va recordar que el dispositiu previst al col·legi Cervantes és transitori i existeixen iniciatives de desenvolupament i dispersió dels serveis socials del Barri Antic.

“El nostre objectiu és garantir que tots entenguin la importància d’aquest model, no només per a les persones que ho necessiten, sinó per a la convivència i cohesió de tota la ciutat”, va incidir.