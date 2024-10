Seguiment desigual de la vaga de Secundària a Lleida contra la nova selectivitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alumnes de Secundària de Lleida secunden aquest divendres de forma desigual la vaga convocada pel Sindicat d’Estudiants a nivell estatal contra la “incertesa” de no conèixer encara el model de la nova selectivitat que s’aplicarà al juny. Els docents també van mostrar el seu malestar, tal com va publicar aquest diari. A la capital està prevista una concentració de protesta al campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) al migdia. Estan cridats a la vaga els estudiants d’ESO, Batxillerat i Formació Professional.

Manifestació a Lleida

Uns 250 estudiants s'han concentrat al campus de Cappont de la UdL i es dirigeixen en manifestació cap a la plaça Sant Joan, el que ha comportat talls de trànsit a l'avinguda Estudi General i a l'avinguda de Madrid.

Vídeo: Marc Carbonella

Seguiment desigual de l'aturada a Lleida

Als instituts de Lleida l'aturada està tenint un seguiment desigual entre els alumnes. Així, segons dades facilitades per diversos centres a SEGRE, a l'institut Maria Rúbies de la capital del Segrià fan vaga uns 150 alumnes, de Batxillerat la majoria; al Ronda no han acudit a classe uns 40 alumnes de cicles formatius de grau superior i alguns de grau mitjà, mentre que han anat tots els de Batxillerat; al Manuel de Montsuar l'aturada és mínima; al Guindàvols és d'un 50%, entre Batxillerat i cicles; al Màrius Torres secunden l'aturada molts alumnes de Batxillerat, i pocs del segon cicle d'ESO, i al Joan Oró també hi ha seguiment de la vaga entre alumnes de Batxillerat, cicles de grau superior i alguns estudiants de tercer i quart d'ESO, entre d'altres centres de la ciutat.

A Tàrrega, un 75% de l'alumnat de Batxillerat de l'institut Manuel de Pedrolo ha fet vaga, mentre que l'Alfons Costafreda més de la meitat dels alumnes de segon de Batxillerat no ha anat a classe, mentre que la majoria dels de primer sí que hi han assistit.