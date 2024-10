Bars, restaurants i súpers pagaran un mínim de 618 € per les escombraries

Els bars, restaurants, supermercats, autoserveis, cines, sales de ball, discoteques, hostals i hotels pagaran un mínim de 618,50 euros el proper any per la taxa d’escombraries i el 2026 s’incrementarà fins als 883,30 euros. Així ho recull la proposta d’ordenances fiscals que ahir va ser aprovada inicialment en comissió amb els vots del PSC i Junts, l’abstenció del Comú i el rebuig de la resta de l’oposició. Tal com va informar aquest diari, el mínim per habitatge a la zona urbana serà de 94,90 euros el 2025 i 128,15 el 2026

Fins ara, la taxa d’escombraries per a aquests negocis es calcula partint del tipus d’activitat, de la categoria del carrer i, a més, s’apliquen un coeficient general i un altre en funció de la superfície del local. Això significa que, per exemple, bars i restaurants d’entre 60 i 150 metres quadrats paguen ara un màxim de 473 euros i un mínim de 136,44, xifra que és més baixa per als de menys de 60 metres. El 2025 se suprimeixen les categories dels carrers i tots aquests negocis de fins a 150 m2 (eliminant la divisió entre menys de 15 i de 15 a 60) pagaran 618,50 euros; els d’entre 150 i 300 metres, 896,05; els d’entre 300 i 1.500 m2, 1.792,1; i els que tinguin més de 1.500 m2, 2.304,15 €. Un increment que afectarà especialment els negocis més petits, ja que l’import de la taxa es multiplica.La proposta inclou una disposició transitòria que detalla que per a l’any 2026 aquests imports s’incrementarien encara més. Així, els locals de fins a 150 metres pagaran un mínim de 833,3 i els que paguen més al superar els 1.500 m2 hauran d’abonar 3.290,6 euros.

Així mateix, l’ordenança preveu un recàrrec del 30% per als negocis de l’Eix que no separin correctament els residus.

Rebuig de PP i Vox i el Comú demana abaixar l’IBI

El cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau, va denunciar ahir que amb la proposta d’ordenances que han pactat el PSC i Junts “Lleida passarà de ser la setena capital estatal que més impostos paga a ser la cinquena” i va acusar tant el govern socialista com el grup de Junts de “no tenir un model de ciutat” i que “pacten apujar impostos per amagar la seua incapacitat”. Vox va acusar el PSC i Junts d’“aplicar un corró” a la ciutadania i governar-hi d’esquena. D’altra banda, el Comú va plantejar abaixar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per compensar la pujada de la taxa d’escombraries.