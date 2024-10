La taxa d'escombraries a Lleida tornarà a pujar el 2026 fins a un mínim de 128 euros per habitatge

Les ordenances fiscals del 2025 a Lleida, que el govern municipal del PSC ha pactat amb el grup de Junts, inclouen una disposició transitòria que ja detalla els imports previstos per al 2026. En el cas de la tarifa general per als ciutadans, per d’aquí a dos anys manté la part fixa en 81,05 euros anuals a tota la ciutat i de 56,30 a l’Horta, però la variable calculada en funció de la mida de cada habitatge experimenta un gran increment.

Així, la més baixa per a pisos de fins a 100 metres quadrats passarà dels 13,85 euros el 2025 als 47,10 el 2026; per als que tinguin entre 100 i 170 m² pujarà de 30,55 a 69,75 euros; i per als més grans, de 47,30 a 92,35 euros. Això suposa que la taxa mínima ascendirà de 94,90 a 128,15 euros i les altres dos, de 111,60 a 150,8 i de 128,35 a 173,4.

A Ciutat Jardí, on s’aplica la recollida porta a porta, l’increment també és substancial en els tres trams de mides, atès que ascendiran, respectivament, de 9,05 a 40,7 euros, de 25 a 62,20 i de 40,90 a 83,70. És a dir, la taxa global augmentarà de 90,10 a 121,75, de 106,05 a 143,25 i de 121,95 a 164,75. Així mateix, la tarifa variable de l’Horta, que serà igual per a tots els veïns ja el 2025, augmentarà de 10,65 euros el proper any a 34,15 el següent (de 66,95 a 90,45 euros en total).

La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, va recordar que els increments es deuen a l’aplicació de la normativa europea que estipula que la recollida d’escombraries s’ha de sufragar íntegrament amb el que es recapta per la taxa. Va afegir que les ordenances inclouen els imports del 2026 perquè necessiten saber els ingressos que preveuen, per fer front al cost del servei.

Les ordenances presentades dimarts passat també contemplen una pujada substancial en la taxa de recollida per a bars, restaurants i altres locals.

En l’actualitat, la taxa es calcula en funció del tipus d’activitat, de la categoria del carrer en el qual està ubicada i, a més, s’apliquen un coeficient general i un altre en funció de la superfície del local. Per exemple, els bars, restaurants i altres establiments hotelers d’entre 60 i 150 m² paguen ara un mínim de 136,44 euros i un màxim de 473.

El 2025, segons el text inicial, s’eliminaran les categories dels carrers (igual que per als veïns) i tots els que tinguin una superfície de fins a 150 m² pagaran 618,50 euros; 896,05 els d’entre 150 i 300 m²; 1.792,10 els de 300 a 1.500 m²; i 2.304,15 els més grans. I el 2026 els imports seran més alts, d’entre 883,30 a 3.290,60 €. Valls va indicar ahir a la nit que han modificat precisament l’epígraf relacionat amb la taxa dels bars i va dir que resulta més beneficiosa per a les botigues més petites.